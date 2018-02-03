Avrupa'nın önde gelen haber ajanslarından Agence France-Presse bir skandala imza attı. YPG’li teröristlere destek verircesine onların söylediklerini haberleştirdi. Türkiye’yi DEAŞ ile bir tutarak büyük bir algı operasyonunun parçası oldu.
Fransa'da bir haber ajansı, terör örgütü YPG/PYD'li teröristlerin söylediklerini doğru diye gösterdi. Fransa ve dünyada geniş kitlelere ulaşan haber ajansı 'Agence France-Presse', Afrin'deki teröristlere ve yandaşlarına mikrofon uzattı.
PYD paçavralarıyla ekrana gelen kadın terörist, Türk güçlerinin insanlık dışı davranışlarda bulunduğunu iddia etti. Türkiye'nin yaptıklarının DEAŞ'ın yaptıklarıyla aynı olduğunu söyleyerek algı operasyonu yapmaya soyundu.
Mücadelelerinden asla vazgeçmeyeceklerini söyleyen terör örgütü YPG yandaşları, 'onurlarını' kurtarmak için Türk güçlerine sonuna kadar direneceklerini dile getirdi.
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hepsi hain....hain destekçileri...
Vatanımızı ve Ortadoğuyu,Allah'ın izni ile İslam Birliği Kurulana kadar emperyalistlerden ve onlara hizmet eden teröristlerden arındıracağız.
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