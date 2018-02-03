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'dan skandal / paylaşımı!

Avrupa'nın önde gelen haber ajanslarından Agence France-Presse bir skandala imza attı. ’li teröristlere destek verircesine onların söylediklerini haberleştirdi. ’yi ile bir tutarak büyük bir algı operasyonunun parçası oldu.

Fransadan skandal YPG/PYD paylaşımı!
'da bir haber ajansı, terör örgütü /'li teröristlerin söylediklerini doğru diye gösterdi. Fransa ve dünyada geniş kitlelere ulaşan haber ajansı 'Agence France-Presse', Afrin'deki teröristlere ve yandaşlarına mikrofon uzattı.

PYD paçavralarıyla ekrana gelen kadın terörist, Türk güçlerinin insanlık dışı davranışlarda bulunduğunu iddia etti. 'nin yaptıklarının 'ın yaptıklarıyla aynı olduğunu söyleyerek algı operasyonu yapmaya soyundu.

Mücadelelerinden asla vazgeçmeyeceklerini söyleyen terör örgütü YPG yandaşları, 'onurlarını' kurtarmak için Türk güçlerine sonuna kadar direneceklerini dile getirdi.

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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi 19:03
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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osmanlı T&#252;rk osmanlı Türk

hepsi hain....hain destekçileri...

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evet4
hayır0
cevapla 03.02.2018 19:51
Adem Adem

Vatanımızı ve Ortadoğuyu,Allah'ın izni ile İslam Birliği Kurulana kadar emperyalistlerden ve onlara hizmet eden teröristlerden arındıracağız.

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 03.02.2018 19:27
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