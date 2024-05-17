17 Mayıs 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ Duygusal olarak bakarak bu konuları kapatmak ya da aşırı eleştirel bakarak her şeyi bitirmek yerine dürüst ve yapıcı olmanız ilişkinizi mutlu kılar.

BOĞA Bazı hedeflere yürümek için istikrarlı olmanız gerektiğini biliyorsunuz bu yüzden kimi anlarda durağan kimi anlarda hareketli olmanız gerekiyor.