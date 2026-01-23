PODCAST CANLI YAYIN
Kupa için geri sayım başladı! Potada büyük heyecan A spor'da

Futbolda Turkcell Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası’nın ardından basketbolda Ziraat Türkiye Kupası’nın heyecanı da Turkuvaz Medya’da yaşanacak... Çeyrek finaller 17-18 Şubat’ta, dörtlü final ise 20-22 Şubat’ta İstanbul’da oynanacak. Tüm maçlar A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak

23 Ocak 2026
Turkuvaz Medya Grubu, spordaki yayın gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Futbolda Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa maçlarını başarıyla izleyiciyle buluşturan Turkuvaz Medya, şimdi de basketbolda Ziraat Türkiye Kupası heyecanını ekranlara taşıyor. Türk basketbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası maçları, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Basketbol Türkiye Kupası için gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza töreni, dün İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan Ziraat Kuleleri'nde düzenlendi. Törene Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, TBF ve Ziraat Bankası yöneticileri ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 17-18 Şubat tarihlerinde oynanacak. Büyük final heyecanının yaşanacağı Dörtlü Final ise 20-22 Şubat tarihleri arasında İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda basketbolseverlerle buluşacak.

A SPOR'A TEŞEKKÜRLER

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu "Ülkemizin en köklü ve en saygın kurumlarından biri olan Ziraat Bankası, Türkiye Kupası'nın isim sponsoru olarak ailemize katılıyor. Kulüplerimiz, sporcularımız, taraftarlarımız ve basketbol camiamıza hayırlı olsun. Ayrıca A Spor'a teşekkür etmek istiyorum" dedi.


ÇOK BRANŞTA VARIZ

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar "Bugün basketbol özelinde attığımız bu adım da aynı vizyonun bir parçası olmuştur. Futbol ve voleybol ile birlikte, üç spor dalına yatırım ve sponsorluk yapmış bulunuyoruz... Ziraat Bankası Türkiye Kupası'na katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

