Ataşehir'deki mekan kurşunlanma soruşturmasında elebaşı Piro'nun 6 adamı yakalandı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir'de bulunan Bulut Motors isimli işletmeye yönelik silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında"PİRO" kod adlı U.Ş.'nin elebaşlığını yaptığı suç örgütü üyesi 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Savcılık açıklaması (Sosyal medya)



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından elebaşlığını yurtdışında firari olan"PİRO"kod adlı U.Ş.'nin yaptığı suç örgütüne 17.10.2025 tarihinde yapılan eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri kapsamındaki soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda ayrıca tespit edilen eylemlere yönelik yürütülen soruşturmaya dair kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

27.12.2025 tarihinde Ataşehir ilçesinde bulunan Bulut Motors sayılı işletmeye yönelik silahlı saldırı eylemine ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında toplam 9 şüpheli tespit edilmiş, 22.01.2026 tarihinde şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri neticesinde 6 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Olay kapsamında tespit edilen firari şahıslara yönelik yakalama çalışmaları ve soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir."