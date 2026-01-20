Tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın: ’ Tribünde olumsuz bir hava vardı’

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bir maç oynadıklarını söyledi. Yalçın, "Rakibi açmakta zorlandık. Kontralardan pozisyon da verdik. 90+'larda kazanmak bundan sonrası için iyi oldu. Gelen gole ben ve oyuncularımız çok sevindi.Tribünde olumsuz bir hava vardı. Oyuncularımız da bunları duyuyor. Onların taraftarımıza ihtiyacı var. Beşiktaş camiası ciddi bir değişim içinde. Bu değişim acılı olacak. Değişimler kanlı olur ama final iyi olacak"dedi.

El Bilal Toure 90+5'te attığı golle Beşiktaş'a galibiyeti getiren isim oldu.

ÖNEMLİ OLAN KATKI YAPMAK

Toure maç sonrası yaptığı açıklamada, "Önemli olan gole katkıda bulunmam, gol atmam. Ancak takım olarak bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

SEZONUN EN ETKİLİ OYUNU

Kayseri karşısında son dakikada 3 puanı alan Beşiktaş, bu sezon en fazla şut çektiği (31), isabetli pas verdiği (564) ve orta yaptığı (39) Süper Lig maçını Kayserispor'a karşı oynadı. Siyah-Beyazlılar hücumdaki istekli görüntüsüyle de taraftarların beğenisini kazandı.

TARAFTARDAN PROTESTO

Beşiktaş taraftarları Kayserispor maçının son bölümlerinde istenen golün gelmemesi nedeniyle yönetimi istifaya çağırdı. Siyah-Beyazlılar son dakikada gelen gole rağmen takımın performanısını beğenmedi ve yöönetim istifa tezahüratlarına devam etti.

ASTON VİLLA ABRAHAM'I İZLEDİ

Tammy Abraham'ı transfer etmek isteyen İngiliz kulübü Aston Villa'nın yetkilileri de izledi. Aston Villa'lı yetkililer sık sık not tuttu. Abraham için bu hafta önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.