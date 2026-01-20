PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın: ' Tribünde olumsuz bir hava vardı'

Yalçın, “Tribünde olumsuz bir hava vardı. Taraftarımız şunu bilsin ki onlara ihtiyacımız var. Değişimler kanlı olur ama final iyi olacak” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2026
Tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın: ’ Tribünde olumsuz bir hava vardı’

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bir maç oynadıklarını söyledi. Yalçın, "Rakibi açmakta zorlandık. Kontralardan pozisyon da verdik. 90+'larda kazanmak bundan sonrası için iyi oldu. Gelen gole ben ve oyuncularımız çok sevindi.Tribünde olumsuz bir hava vardı. Oyuncularımız da bunları duyuyor. Onların taraftarımıza ihtiyacı var. Beşiktaş camiası ciddi bir değişim içinde. Bu değişim acılı olacak. Değişimler kanlı olur ama final iyi olacak"dedi.

El Bilal Toure 90+5'te attığı golle Beşiktaş'a galibiyeti getiren isim oldu.

ÖNEMLİ OLAN KATKI YAPMAK

Toure maç sonrası yaptığı açıklamada, "Önemli olan gole katkıda bulunmam, gol atmam. Ancak takım olarak bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

SEZONUN EN ETKİLİ OYUNU

Kayseri karşısında son dakikada 3 puanı alan Beşiktaş, bu sezon en fazla şut çektiği (31), isabetli pas verdiği (564) ve orta yaptığı (39) Süper Lig maçını Kayserispor'a karşı oynadı. Siyah-Beyazlılar hücumdaki istekli görüntüsüyle de taraftarların beğenisini kazandı.

TARAFTARDAN PROTESTO

Beşiktaş taraftarları Kayserispor maçının son bölümlerinde istenen golün gelmemesi nedeniyle yönetimi istifaya çağırdı. Siyah-Beyazlılar son dakikada gelen gole rağmen takımın performanısını beğenmedi ve yöönetim istifa tezahüratlarına devam etti.

ASTON VİLLA ABRAHAM'I İZLEDİ

Tammy Abraham'ı transfer etmek isteyen İngiliz kulübü Aston Villa'nın yetkilileri de izledi. Aston Villa'lı yetkililer sık sık not tuttu. Abraham için bu hafta önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan YPG’ye ve İsrail’e mesajı verdi: Suriye Suriyelilerindir... Terörün devri kapandı | Atlas Çağlayan’ın hesabı sorulacak
Ahmed Şara–Mazlum Abdi görüşmesi sonuçsuz kaldı iddiası
A.B.İ.
Suriye’de tokat yiyen ’CIA’sal şeytanlar devrede! Rubin’den hem Türkçe hem Kürtçe iç savaş tehdidi: PKK’ya silaha sarılın mesajı
Washington–Şam hattında kritik temas: Trump’tan terörle mücadeleye açık destek
YPG/SDG’den kaos planı: DEAŞ’lı teröristleri serbest bıraktı
Türk Telekom
90+5’te El Bilal Toure! Beşiktaş - Kayserispor: 1-0 | MAÇ SONUCU
Suriye’de özerklik rüyası bitti: Örgüt köşeye sıkışınca PJAK sahneye çıktı
Taslak raporda uzlaşı! MHP’den Suriye vurgulu mesaj |Umut hakkı çıkışı: Süreç yasası var
Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı! Hem kanda hem idrarda kokain
D&R
Rabia Karaca çözüldü: İBB’nin parası Sarı Oda’da kumara gitti
Suriye’de harita değiştiren harekatın perde arkası! Süreç Başkan Erdoğan’ın talimatıyla yürüdü: SDG’nin elinden DEAŞ gardiyanlığı alındı
Fenerbahçe’de forvete sürpriz isim! 57 milyon euroluk yıldız
İstanbul’da kar yağdı trafik kilitlendi! İETT otobüsleri yine yolda kaldı
SSK ve Bağ-Kur emeklisine 3.119 TL zam farkı: En düşük maaş için gözler Genel Kurul oylamasında
Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları belli oluyor: 13.790 konut için asil-yedek hak sahipleri listesi
Suriye ordusu SDG’yi süpürdü! Türkiye sınırı temizlendi: Ateşkes imzalandı!
İstanbul’da kar ve fırtına etkisini artırıyor: Tipi uyarısı! Yağış hangi ilçelerde kuvvetlenecek?