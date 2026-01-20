PODCAST CANLI YAYIN
Her 105 dakikada bir gol atıyor 10 numaralar arasında zirvede

Fenerbahçe’de 51 maçta 29 gol atan ve 0.57 gol ortalaması yakaladı. Talisca, F.Bahçe tarihinin gol ortalaması en yüksek 4. oyuncusu konumunda yer alıyor.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, gollerini sıralıyor, şampiyonluk yürüyüşünde takımına büyük katkı veriyor. 31 yaşındaki yıldız oyuncu, Alanyaspor maçında duble yaparak kalitesini bir kez daha gösterdi. Talisca, attığı gollerle adını Fenerbahçe tarihine yazdırmak üzere... Sambacı yıldız, Fenerbahçe kariyerinde 51 maçta 29 gol attı ve 0.57 gol ortalaması yakaladı. Talisca, Fenerbahçe tarihinin en iyi gol ortalamasına sahip olan 4. oyuncusu konumunda. İlk sırada 0.59 ortalaması ile Washington bulunuyor. Onu 44 gol ve yine 0.59 ortalamaya tutturan Belçikalı golcü Michy Batshuayi takip ediyor. Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Moldovan ise 0.58 gol ortalaması ile 3. sırada. Talisca'yı geçen oyuncuların hepsi santrfor... Sambacı, listede en çok gol atan 10 numaralar sıralamasında ise zirvede yer alıyor. 105 dakikada bir gol atan Sambacı, Fenerbahçe tarihinin en iyi 10 numarası olarak dikkat çekiyor. Brezilyalı yıldız, Süper Lig'de son 3 maçta 5 gol attı
Yeni sözleşme yolda

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ile yeni sözleşme konusunda anlaşmak üzere... Yeni sözleşmeye göre 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız ile yıllık 5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

