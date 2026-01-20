PODCAST CANLI YAYIN
Galatasaray'ın kulübesi 11 milyon Fenerbahçe'nin 100 milyon euro değerinde

Galatasaray’ın Gaziantep FK maçındaki kulübesinin toplam değeri 11.1 milyon euro ederken Fenerbahçe’nin Alanya maçındaki kulübesinin değeri 100 milyon euroyu buldu.

Giriş Tarihi :20 Ocak 2026
Galatasaray'ın Gaziantep FK maçındaki yedek kulübesinin kadro değeri ve oyuncu kalitesiyle Fenerbahçe'nin Alanya deplasmanında kulübesinin değeri ve kalitesi dikkatleri çekti. Sarı-Kırmızılı takımın Antep ekibiyle oynadığı maçta Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Dağhan Kahraman, Eyüpcan Karasu, Cihan Akgün ve Kazımcan Karataş yer aldı. Kulübedeki 9 ismin toplam değeri 11. 1 milyon euro ederken Fenerbahçe'nin Alanya deplasmanındaki kulübesinde yer alan Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Edson Alvarez, Fred, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın ve Jhon Duran gibi isimlerin toplam kadro değeri ise 100 milyon euroyu buldu.

