Tedesco ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle 3 puanı aldı

Maçın ardından Alanyaspor'un takım bütünlüğünü öven Tedesco, "Önemli olan maçları kazanmak. Bugünkü maç çok zor bir maçtı, çok zor. Alanya'ya karşı oynamak zor, iyi bir takım, iyi teknik direktör ve iyi çalıştırılmış bir takım. İnanılmaz, baskı yapması çok zor bir takım. 3-4-3'te gözü kapalı oynuyorlar. Bizler için kötü bir ilk yarıydı. Bazı şeyleri değiştirdik ve daha iyi oynadık" dedi. İlk yarı ile ikinci yarı farkına değinen tecrübeli teknik adam "Yiğit Efe'nin oyuna girmesi, dikine savunma yapma anlamında yardımcı oldu. Yiğit Efe'ye sahip olduğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.

TAKIM OLARAK ÇOK FORMDAYIZ

Fenerbahçe'nin 2 golüne imza atan Talisca karşılaşmadan sonra, "Çok mutluyum ama bu takım olarak iyi iş çıkarmamızın sonucu. Takım olarak formdayız. Böyle olunca bireysel performanslara da yardımcı oluyor. Benim de takımın da hedefi aynı. Şampiyonluk için her şeyimizi ortaya koyacağız" ifadesini kullandı.

ALANYA'DA 7. GALİBİYET

Fenerbahçe dün Alanyaspor ile Alanya'da 10. kez karşılaşırken Akdeniz ekibine karşı deplasmanda 7. galibiyetini elde etti. Sarı-Lacivertliler Alanyaspor karşısında oynadığı 10 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Alanyaspor'a 22 gol atarken 12 gol yedi.