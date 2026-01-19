Nilay Didem Kılavuz İstanbul-Dubai hattındaki fuhuş ağını ifşa etti: Merkez Arda Veysel Avcı'nın kulübü
Güvenlik birimleri, gençleri tuzağa düşüren çetelere karşı harekete geçti. Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan kadın işletmeci "İstanbul'daki gece kulüpleri fuhuş ve uyuşturucunun merkezi. Escortlar genç kızları zengin iş adamlarıyla tanıştırıyor" dedi. Kirli çarktaki isimleri savcıya verdi! Nilay Didem Kılavuz, etkin pişmanlıktan faydalanıp çeteyi savcıya anlattı. Özge Bitmez'in Vitrin adlı mekanda zengin iş adamlarıyla kızları tanıştırdığını ve maddi menfaat temin ettiğini söyledi. "Bitmez bu kızları Dubai'ye de yollardı" dedi. Kılavuz, Maslak'ta Arda Veysel Avcı'nın işlettiği kulübün ise fuhuş mekanı olduğunu belirtti. Sokak ağzıyla "escort" olarak tabir edilen ve genç kızları zenginlerle tanıştıran kadınların adını verdi: Selen Atmaca, Ceren Yıldırım, Melisa Öz...
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 28 Aralık'ta gözaltına alınan ve tutuklanan Nilay Didem Kılavuz, etkin pişmanlıktan faydalanmak üzere ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Kılavuz, kızları zengin iş adamlarına pazarlayarak fuhuş yaptıran çok sayıda kişinin ismini verdi.
2008-2016 yılları arasında Etiler'de Vitrin isimli gece kulübünü işlettiğini söyleyen Kılavuz, çoğu kişiyi bu dönemde tanıdığını dile getirdi. Bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı ve aynı operasyonda tutuklanan Özge Bitmez'in tanışmış olduğu zengin iş adamlarıyla, çevresinde bulunan kızları tanıştırarak cinsel birliktelik yaşamalarını sağlayıp maddi menfaat temin ettiğini söyledi.
ETİLER VE MASLAK ÜS OLDU
TAKVİM'den Atakan Yılmaz'ın haberine göre, Bitmez'in çoğu kez bu kızları Dubai'ye götürerek pazarladığını da söyleyen Kılavuz, Maslak'ta bulunan ünlü bir mekanın işletmecisi tutuklu Arda Veysel Avcı'yla ilgili de bilgiler verdi.
Bu mekanda birçok kızın bulunduğunu aktaran Kılavuz, "Fuhuş için yer ve imkân sağladığını bildiğim zengin iş adamlarıyla tanışarak çevresindeki kızları pazarlayan bir diğer şahıs ise A.B.'dir. Ben bu şahsın söz konusu eylemleri gerçekleştirdiğini gerek M.G.'den gerekse çevremden birçok kez duydum" dedi.
MİLYONLARCA DOLARLIK KİRLİ ÇARK
Savcılıktan serbest bırakılan modacı Saniye Deniz'in ise cinsel birliktelik yaşaması için zengin iş adamlarına kadın gönderdiğini iddia eden Kılavuz, tutuklanan Merve Uslu'nun da bu kapsamda maddi menfaat karşılığında kız arkadaşlarını bu iş için yönlendirdiğini aktardı. Estetisyen ve güzellik danışmanı Suat Yıldız'ın da aynı işi yaptığını söyleyen Kılavuz, uzun süreden beri tanıdığı tutuklanan şarkıcı Nevin Şimşek'in de para karşılığı kızları, erkeklerle tanıştırarak maddi gelir sağladığını ifade etti. Sistemde milyonlarca dolar para döndüğü kayıtlara geçti.
LİSTE SAVCILIKTA
Tutuklananünlü moda tasarımcısı Sevgi Taşdan'ın da kadın pazarladığını söyleyen Kılavuz, "Hatta bana da 'Seni zengin adamlarla tanıştırabilirim' şeklinde teklifte bulunmuştu"dedi. Kılavuz ifadesinde, "Spiker Ece Cerenbeli, Selen Atmaca, Ceren Yıldırım, Melisa Öz, Gözde Anık, Zeynep Kosova model Duygu Açıksöz ve fenomen Berna Arıcı isimli şahısların bu tarz eylemlerde bulunduğunu duydu" diye konuştu.