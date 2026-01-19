Nilay Didem Kılavuz İstanbul-Dubai hattındaki fuhuş ağını ifşa etti: Merkez Arda Veysel Avcı'nın kulübü

Nilay Didem Kılavuz (Takvim.com.tr) Bu mekanda birçok kızın bulunduğunu aktaran Kılavuz, "Fuhuş için yer ve imkân sağladığını bildiğim zengin iş adamlarıyla tanışarak çevresindeki kızları pazarlayan bir diğer şahıs ise A.B.'dir. Ben bu şahsın söz konusu eylemleri gerçekleştirdiğini gerek M.G.'den gerekse çevremden birçok kez duydum" dedi.

Arda Veysel Avcı (Takvim.com.tr) MİLYONLARCA DOLARLIK KİRLİ ÇARK Savcılıktan serbest bırakılan modacı Saniye Deniz'in ise cinsel birliktelik yaşaması için zengin iş adamlarına kadın gönderdiğini iddia eden Kılavuz, tutuklanan Merve Uslu'nun da bu kapsamda maddi menfaat karşılığında kız arkadaşlarını bu iş için yönlendirdiğini aktardı. Estetisyen ve güzellik danışmanı Suat Yıldız'ın da aynı işi yaptığını söyleyen Kılavuz, uzun süreden beri tanıdığı tutuklanan şarkıcı Nevin Şimşek'in de para karşılığı kızları, erkeklerle tanıştırarak maddi gelir sağladığını ifade etti. Sistemde milyonlarca dolar para döndüğü kayıtlara geçti.