Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine'de gündem Terörsüz Türkiye ve Suriye! Trump'ın daveti masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine bugün toplanacak. Beştepe'de saat 16'da başlaması beklenen zirvede Suriye’deki son askeri ve siyasi gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Terörsüz Türkiye ve ABD Başkanı Trump'ın Başkan Erdoğan'a özel daveti Kabine'de masaya gelecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının ana gündem maddeleri arasında dış politikanın sıcak başlıkları, terörle mücadelede gelinen son aşama ve ekonomik görünüm yer alıyor.
SURİYE'DEKİ GELİŞMELER
Kabine toplantısında Suriye'deki son askeri ve siyasi gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek.
Petrol sahalarının YPG'den temizlenmesinin ardından bölgede sağlanan istikrar, atılacak yeni adımlar ve güvenlik planlaması Kabine'nin ana başlıkları arasında yer alacak. Ayrıca, Suriye'nin refahı ve yeniden toparlanması için Şam yönetimiyle yürütülecek koordinasyon da toplantıda ayrıntılı biçimde ele alınacak.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MASADA
Türkiye, bir yandan Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ederken, diğer yandan terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda adımlarını sürdürüyor. Kabine toplantısında, PKK'nın silah bırakma faaliyetlerinde gelinen son durum ve sahadan gelen raporlar masaya yatırılacak. Suriye'deki gelişmelerin, bu sürece olası etkileri de istişare edilecek konular arasında bulunuyor.
GAZZE VE BARIŞ DİPLOMASİSİ
Dış politikada bir diğer kritik başlık ise Gazze olacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Barış Kurulu Kurucu Başkanı sıfatıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektup ve Türkiye'nin kurucu üye olarak Barış Kurulu'na davet edilmesi Kabine'de değerlendirilecek. Gazze ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında Türkiye'nin üstleneceği rol, Gazze'nin yeniden inşası için atılacak adımlar ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması konuları toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.
EKONOMİDE YENİ YIL DEĞERLENDİRMESİ
Kabine toplantısında yeni yılın genel ekonomik görünümü de ele alınacak. Enflasyonla mücadelede atılan ve atılması planlanan adımlar, alım gücünün artırılması, istihdam ve üretimin desteklenmesi ile yeni teşvik mekanizmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda değerlendirilecek.