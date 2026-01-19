Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine'de gündem Terörsüz Türkiye ve Suriye! Trump'ın daveti masada

Gazze (AA)

GAZZE VE BARIŞ DİPLOMASİSİ



Dış politikada bir diğer kritik başlık ise Gazze olacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Barış Kurulu Kurucu Başkanı sıfatıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektup ve Türkiye'nin kurucu üye olarak Barış Kurulu'na davet edilmesi Kabine'de değerlendirilecek. Gazze ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında Türkiye'nin üstleneceği rol, Gazze'nin yeniden inşası için atılacak adımlar ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması konuları toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.