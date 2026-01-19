Aslan Noa! Galatasaray transferi bitiriyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş Noa Lang iddiası gündeme geldi.



İtalyan basını Napoli'nin Youssef En-Nesyri ve Raheem Sterling transferlerini gerçekleştirmeden önce kadrosundan Lorenzo Lucca ve Noa Lang'ı göndereceğini duyurdu. Galatasaray'ın, Noa Lang transferinde önemli aşama kaydettiği belirtildi.



KİRALAMA ŞARTLARI



Galatasaray'ın Noa Lang'ın maaşını ödeyerek oyuncuyu kiralayacağı ve sözleşmede opsiyon maddesinin de olacağı duyuruldu.



Ayrıca Galatasaray'ın kiralama bedeli olarak Napoli'ye 2 milyon euro ödeyeceği iddia edildi. Opsiyonun ise 30 milyon euro olacağı öne sürüldü. Galatasaray'ın Noa Lang'ın maaşını ödeyerek oyuncuyu kiralayacağı ve sözleşmede opsiyon maddesinin de olacağı duyuruldu.Ayrıca Galatasaray'ın kiralama bedeli olarak Napoli'ye 2 milyon euro ödeyeceği iddia edildi. Opsiyonun ise 30 milyon euro olacağı öne sürüldü.