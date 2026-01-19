PODCAST CANLI YAYIN

Aslan Noa! Galatasaray transferi bitiriyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Noa Lang'ın kiralık transferi konusunda Napoli ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Galatasaray'ın kiralama bedeli olarak Napoli'ye 2 milyon euro ödeyeceği iddia edildi. Opsiyonun ise 30 milyon euro olacağı öne sürüldü.

Aslan Noa! Galatasaray transferi bitiriyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş Noa Lang iddiası gündeme geldi.

İtalyan basını Napoli'nin Youssef En-Nesyri ve Raheem Sterling transferlerini gerçekleştirmeden önce kadrosundan Lorenzo Lucca ve Noa Lang'ı göndereceğini duyurdu. Galatasaray'ın, Noa Lang transferinde önemli aşama kaydettiği belirtildi.
KİRALAMA ŞARTLARI

Galatasaray'ın Noa Lang'ın maaşını ödeyerek oyuncuyu kiralayacağı ve sözleşmede opsiyon maddesinin de olacağı duyuruldu.

Ayrıca Galatasaray'ın kiralama bedeli olarak Napoli'ye 2 milyon euro ödeyeceği iddia edildi. Opsiyonun ise 30 milyon euro olacağı öne sürüldü.

İtalya Ligi'nde bu sezon 18 maça çıkan Noa Lang, 1 gol ve 2 asist katkısı sağladı. Öte yandan Noa Lang, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 5 maçta görev yaptı.

