Siyah-Beyazlılar orta saha transferinde vites artırdı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahasını güçlendirmek adına rotasını İtalya'ya çevirdi. Siyah- Beyazlılar'ın, bonservisi Inter'de bulunan ve bu sezon Torino'da kiralık olarak forma giyen Kristjan Asllani için harekete geçtiği öğrenildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda ön libero bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, 23 yaşındaki Arnavut futbolcuyu transfer listesine aldı. Asllani, bu sezon Torino formasıyla 16 resmi karşılaşmada görev aldı.

OYUN GÖRÜŞÜ İYİ!

Inter ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam eden genç orta saha, uzun vadeli bir yatırım olarak görülüyor. Arnavutluk Milli Takımı'nda da istikrarlı bir grafik çizen Asllani, milli formayla 38 maça çıktı. Oyun görüşü ve agresif savunması ile olan Asllani için, Beşiktaş'ın kiralama ve satın alma opsiyonlu bir formül üzerinde durduğu ifade ediliyor.