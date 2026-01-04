SON DAKİKA
Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi için sürpriz talip!

Brezilya ekibinin Mauro Icardi’nin durumu hakkında Galatasaray’dan bilgi istediği, Sarı-Kırmızılı takımın ise Atletico Mineiro’dan 9,5 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.

04 Ocak 2026
Sarı-Kırmızılı ekipte yeni transferlerin yanı sıra, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuların geleceği de merak konusu. Bu isimlerin başında Mauro Icardi geliyor. Arjantinli golcünün Galatasaray'da kariyerine devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmazken, yıldız futbolcu için yurt dışından dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro, Mauro Icardi için Galatasaray'dan bilgi aldı. Sarı-Kırmızılı kulübün tecrübeli forvet için 9,5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla bu sezon 23 resmi maçta 9 gol kaydetti.

