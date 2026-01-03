Ümit için son hamle

Trabzonspor'da transfer çalışmaları ağırlıklı olarak stoper bölgesi üzerine yoğunlaşmış durumda. Yabancı stoper olarak Opoku ve Chibuike ile görüşen Bordo-Mavililer, ayrıca Ümit Akdağ için de girişimlerini sürdürüyor. Alanyaspor forması altında bu sezon oldukça başarılı bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki stoper, sol bek ve defansif orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor olması nedeniyle cazip bir transfer hamlesi olarak görülüyor. Ancak yapılan ilk görüşmelerde Alanyaspor'un yüksek bonservis rakamları talep etmesi nedeniyle transfer süreci askıya alınmıştı. Opoku ve Chibuike transferleri için de temaslarını sürdüren Trabzonspor'un, Ümit Akdağ için de son bir girişim yapma kararı aldığı öğrenildi. Alanya'nın yüksek bir bonservis talep etmemesi halinde transferin sonuçlandırılması bekleniyor.

