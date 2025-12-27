PODCAST CANLI YAYIN
Liverpool’dan Singo takibi

Liverpool, Şampiyonlar Ligi’ndeki performansına hayran kaldığı Galatasaray’ın 25 yaşındaki sağ beki için yazın Sarı-Kırmızılılar’ın kapısını çalabilir.

27 Aralık 2025
Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan 30.7 milyon Euro'ya transfer ettiği Wilfried Singo ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Premier Lig'in dev ekiplerinden Liverpool, 25 yaşındaki Fildişili sağ beki kadrosuna katmak için harekete geçti. İngilizler, yıldız oyuncuyu transfer listesine ekledi. Liverpool, Singo'yu sezon sonuna kadar takip edecek. Bu süreçteki performansını beğenirlerse Galatasaray'ın kapısını çalacaklar. Liverpool scoutlarının Singo'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki performansından etkilendikleri, bu yüzden de olumlu rapor verdikleri ortaya çıktı. Galatasaray Yönetimi'nin bu sezon 10 maçta forma giyen ve 1 asiste imza atan Singo için bonservis beklentisinin en az 30 milyon Euro olduğu öğrenildi. 23 Kasım'dan itibaren sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Wilfried Singo, toplamda 11 maç kaçırdı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Singo'nun performansından memnun ancak çok fazla sakatlık yaşamasından da rahatsız. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2030 yılında sona erecek olan Singo, 30 kez Fildişi Sahili Milli Takımı'nda görev yaptı.

TRABZON'A KARŞI SAHADA
SAKATLIĞI nedeniyle uzun süredir forma giymeyen Wilfried Singo'nun Süper Kupa maçına yetişeceği bildirildi... Başarılı futbolcunun 5 Ocak'ta Trabzonspor karşısında sahada olması bekleniyor.

