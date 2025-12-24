Fenerbahçe’den Musaba bombası! Sarı-Lacivertliler 5,75 milyon euroyu ödeyip işi bitiriyor

Sol kanat transferi için teknik direktör Domenico Tedesco'nun da beğendiği Samsunsporlu Anthony Musaba'yı gündemine alan Sarı- Lacivertliler bu transferi 25 yaşındaki Hollandalı futbolcunun kontratında yazan serbest kalma bedelini ödeyerek tamamlayacak. Musaba'ya resmi teklifini de ileten Fenerbahçe'nin Samsunspor'a 5 milyon 750 bin euro ödeyip oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor. Bu sezon Samsun'a katılan ve performansıyla dikkatleri çeken 25 yaşındaki kanat oyuncusu Karadeniz ekibiyle 22 maça çıktı. Yıldız oyuncu söz konusu karşılaşmalarda 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

