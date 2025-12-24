Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde Oğuzhan Çakır kararları ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev derbide hakem Oğuzhan Çakır'ın verdiği kararlar çok tartışıldı. Maçın 69. dakikasında Fenerbahçeli Szymanski, Djalo ile ceza sahasında girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular pozisyon sonrası penaltı bekledi. Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise Orkun Kökçü, Jayden Oosterwolde ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Siyah- Beyazlılar bu pozisyonda penaltı bekledi. Oğuzhan Çakır, oyunun devam etmesini istedi.

KARA KARTAL BU KEZ BAŞARDI

Fenerbahçe'yi deplasmanda deviren Beşiktaş, bu sezon bir ilki başardı. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon çıktığı derbilerin tamamında öne geçen taraf oldu. Ancak daha önce G.Saray, F.Bahçe ve Trabzonpor maçlarını kazanamayan Beşiktaş, dün gece öne geçtiği maçı kazandı.



6 DERBİDE 4 GALİBİYET

Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanlarını seviyor. Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe deplasmanında oynadığı son 6 maçın 4'ünü kazandı ve taraftarlarına büyük bir sevinç yaşattı.