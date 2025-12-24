PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde Oğuzhan Çakır kararları ortalığı karıştırdı

F.Bahçe, 69’da Szymanski’nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. 84’te ise Orkun’un düştüğü pozisyonda Beşiktaşlılar penaltı diye isyan etti

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Aralık 2025
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde Oğuzhan Çakır kararları ortalığı karıştırdı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev derbide hakem Oğuzhan Çakır'ın verdiği kararlar çok tartışıldı. Maçın 69. dakikasında Fenerbahçeli Szymanski, Djalo ile ceza sahasında girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular pozisyon sonrası penaltı bekledi. Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise Orkun Kökçü, Jayden Oosterwolde ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Siyah- Beyazlılar bu pozisyonda penaltı bekledi. Oğuzhan Çakır, oyunun devam etmesini istedi.

KARA KARTAL BU KEZ BAŞARDI

Fenerbahçe'yi deplasmanda deviren Beşiktaş, bu sezon bir ilki başardı. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon çıktığı derbilerin tamamında öne geçen taraf oldu. Ancak daha önce G.Saray, F.Bahçe ve Trabzonpor maçlarını kazanamayan Beşiktaş, dün gece öne geçtiği maçı kazandı.


6 DERBİDE 4 GALİBİYET
Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanlarını seviyor. Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe deplasmanında oynadığı son 6 maçın 4'ünü kazandı ve taraftarlarına büyük bir sevinç yaşattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Libya Genelkurmay Başkanını Muhammed el-Haddad’ı taşıyan jet Ankara’da düştü: Uçaktakiler hayatını kaybetti
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Bakan Işıkhan net ve brüt asgari ücreti açıkladı
Casper
Libya heyetini taşıyan jet Ankara’da düştü! Yardıma koşan vatandaşlar: ’Doğal gaz dediler duyduk ki uçak düşmüş’
Kadıköy’de söz Cerny’nin! Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-2 | MAÇ SONUCU
Zamlı asgari ücret 28 bin 75 TL! İşte yeni staj, işsizlik, kıdem tazminatı, sosyal yardım ödemeleri
D&R
Türkiye hazır vurgusu! Başkan Erdoğan Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Brüt 33 bin TL’yi geçti! 2026 asgari ücreti uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İşverenler ellerini taşın altına gerçekten koysun
Başkan Erdoğan TÜBA Bilim Ödülleri’nde hedefi açıkladı: Türkiye bölgenin veri üssü olacak
Ela Rümeysa Cebeci’nin ek ifadesi ortaya çıktı: Satıcı değil kullanıcıyım | Sadettin Saran’la ilgili ne dedi?
Ekrem İmamoğlu’na fotoşok! Özgür Özel’den Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde aday benim pozu
Epstein dosyalarında Trump bombası! Özel jetle sekiz uçuş
Kovid tahliyelerinde deprem revizesi: Kapsam dışı olacaklar!
Uyuşturucu ve fuhuş çetesinin Kütüphanesine baskın! Umut Evirgen ve Yaşar Koz’a adli kontrol
İmralı Heyeti’nden peş peşe temaslar! Önce Adalet Bakanlığı sonra TBMM | Bakan Tunç’tan yol haritası mesajı
Uyuşturucu iddiasıyla gündeme geldi: İşte Sadettin Saran’ın o villası!
Gazze için Galata’ya... TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci A Haber’de: Dünyanın sessizliğini bozalım
Galatasaray’ın transferdeki gizli hedefi ortaya çıktı! O yıldız şaşırtacak
TAKVİM firari Kasım Garipoğlu’nu enseledi! Miami’de ozon alıp kanındaki uyuşturucuyu temizletiyor: Ela Rümeysa Cebeci detayı
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Uyuşturucu ve fuhuş çetesinin Kütüphanesine baskın! Umut Evirgen ve Yaşar Koz’a adli kontrol Uyuşturucu ve fuhuş çetesinin “Kütüphane”sine baskın! Umut Evirgen ve Yaşar Koz'a adli kontrol Uyuşturucu iddiasıyla gündeme geldi: İşte Sadettin Saran’ın o villası! Uyuşturucu iddiasıyla gündeme geldi: İşte Sadettin Saran'ın o villası! Kadıköy’de kupa derbisi! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi muhtemel 11’ler Kadıköy'de kupa derbisi! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi muhtemel 11'ler Tuğyan sevgilisini silahla böyle tehdit etmiş! Güllü’nün ölümünde flaş gelişme: 4 kişi ifade verecek Tuğyan sevgilisini silahla böyle tehdit etmiş! Güllü'nün ölümünde flaş gelişme: 4 kişi ifade verecek Galatasaray’a geleceğin yıldızı! Transferde sürpriz operasyon Galatasaray'a geleceğin yıldızı! Transferde sürpriz operasyon Ekrem İmamoğlu’na fotoşok! Özgür Özel’den Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde aday benim pozu Ekrem İmamoğlu’na fotoşok! Özgür Özel’den Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde "aday benim" pozu