Şubatta emekliye yeni promosyon fırsatı! 32 bin TL'ye varan ödeme
En düşük emekli aylığının 20 bin lira olması, pek çok kişinin promosyon kazancını büyüttü. Emeklilere 12 bin ile 32 bin lira arasında ödeme yapılırken, kimi bankalar da indirim ve faizsiz kredi avantajları sundu. Bankalarla yeni protokol imzalanması da gündemde.
Yeni yıl emekli promosyonunda yeniliklerle geldi. Emeklilerde en düşük maaş ödemesinin 20 bin liraya yükseltilmesi, çok sayıda kişinin daha yüksek promosyon almasının yolunu açtı. Böylece artık tüm emekliler en yüksek maaş dilimi için belirlenen promosyonu alabilecek. Şubat ayı kampanyalarına göre emeklilere en az 12 bin lira ödenirken, bu tutar bazı bankalarda 32 bin liraya kadar çıkıyor. Hatta faizsiz kredi ve indirim imkanlarıyla daha yüksek avantaj sunan bankalar da bulunuyor. Taban aylık zammı ya da kampanyalar nedeniyle daha yüksek promosyon alabilecek emekliler, harekete geçip bu imkandan yararlanabiliyor.
PROTOKOL BEKLENTİSİ
Ancak önümüzdeki günlerde promosyon avantajının daha da büyümesi bekleniyor. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankalarla yeni protokol yapması gündemde. Hem emekli maaşlarındaki artışın hem de yaklaşık 2 milyon emeklinin promosyonda 3 yıllık taahhüt süresinin nisan ayından itibaren dolacak olması, bu beklentileri artırıyor. Emekliler için promosyon pazarlığının mart ayında başlaması bekleniyor. SGK ve bankalar arasında yeni protokol imzalanırsa hem maaş dilimleri hem de bunlara göre ödenecek taban promosyon tutarları güncellenmiş olacak. Tabii bazı bankalar da rekabetle tutarı daha da yukarıya taşıyacak. Böylece promosyon kazancı büyüyecek.
6 ZAM VE 6 İKRAMİYEYE DİKKAT!
Promosyon için geçtiğimiz günlerde Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) de bir çağrı geldi. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, banka promosyonunun emekliler için göz ardı edilmeyecek bir gelir olduğuna dikkati çekerek, SGK'nın bankalarla yapacağı görüşmelere katılmak istediklerini dile getirdi. Ergün, "Promosyon rakamı belirlenirken, rakamın üç yıllık olduğu, üç yılda emekli aylığının 6 kez arttığı ve 6 kez bayram ikramiyesi alındığı da göz önünde bulundurulmalı" ifadesini kullandı.
İŞTE BANKALARIN SUNDUĞU İMKANLAR
20 bin lira ve üstü maaş alan emeklilere sunulan imkanlardan bazıları şöyle:
DENİZBANK:12.000 liraya ilaveten, kredili mevduat hesabı açanlara, otomatik fatura talimatı verenlere ve aktif kredi kartı kullananlara toplam 15.000 liraya varan ek promosyon.
GARANTİ BBVA:15.000 lira promosyon. Ayrıca Bonus veya Paracard'la 2.000 lira harcamaya 6.000, 2.000 lira avans hesap harcamasına 2.000, yeni sigorta poliçesine de 2.000 lira olmak üzere 10.000 liraya varan bonus.
HALKBANK:12.000 lira promosyona ek olarak, emekli maaşını taşıyanlara 12 ay taksitli sıfır faizli 30.000 lira ihtiyaç kredisi, kredi kartı ile harcamalarda yılda 35.000 liraya varan indirim ve otomatik fatura talimatına 3.500 liraya varan puan.
ING: 15.000 lira promosyon. Buna ilaveten 5 otomatik fatura talimatına 2.500, Turuncu Hesap'a 50.000 lira ve üzeri bakiye getirenlere 4.000, 50 bin lira kredi kullanana 4.000 lira ödül ve banka kartıyla 3.500 lira harcayana ayda 500, toplam 2.500 lira iade imkanı.
İŞ BANKASI:15.000 lira promosyon. Ayrıca ilk 2 fatura talimatına 1.000, kredi kartıyla tek seferde 5.000 lira harcayana 8.000 lira MaxiPuan olmak üzere 9.000 liraya varan ek ödül.
KUVEYT TÜRK:24.000 lira promosyona ilaveten, otomatik fatura talimatına fatura başına 500, toplamda 2.500 lira, kart ile 1.000 lira harcamaya 1.000 lira puan.
ŞEKERBANK: 12.000 lira promosyon. Ayrıca 3 otomatik fatura talimatına 5.000, kredi kartıyla 1.000 lira alışveriş yapana 3.000, kredili mevduat hesabına 2.000 ve kredi kullanana 5.500 lira olmak üzere toplam 15.500 lira ek ödül.
QNB: 20.000 lira promosyon. Buna ilaveten 2 otomatik fatura talimatına 3.000, ihtiyaç kredisi kullanana 2.500, ek hesap kullanana 2.500 lira olmak üzere 8.000 lira ek ödül ve kredi kartıyla harcamaya 3.000 lira iade imkanı.
TEB: 12.000 lira promosyon. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatı verenlere ilave 9.000 lira.
TÜRKİYE FİNANS: 2 fatura talimatı verip, yedek hesabı başvurusu yapıp, kredi kartıyla tek seferde 5.000 lira harcayana 27.000 lira promosyon. Ayrıca emekli yakınını getirene kişi başına 500, toplam 5.000 lira.
VAKIFBANK:12.000 lira promosyon. Buna ilaveten yeni maaş müşterilerine, kredi kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişlerde ilk 6 ay aylık 2.000 lira nakit ödeme; son 3 ay aylık 2.000 lira ekstre indirimi.
VAKIF KATILIM:20.000 ila 49.999 lira arası aylığa 21.000, 50.000 lira ve üstüne ise 25.000 lira promosyon.
YAPI KREDİ: 15.000 lira promosyon. Ayrıca 2 fatura talimatına 5.000, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 5.000, mobil uygulama kullanana 2.000, mobil uygulama üzerinden müşteri olana 3.000 lira olmak üzere 15.000 liraya varan ek ödül.