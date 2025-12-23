Orta sahaya 4 aday: Galatasaray transfer için temaslarını sürdürüyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yönetim orta sahaya bir takviye yapmak için kolları sıvadı... Sarı-Kırmızılı kurmayların bu bölge için 6 ve 8 numara pozisyonlarında forma giyebilen 4 ismi listesine eklediği öğrenildi. Yönetimin Wolverhampton forması giyen Brezilyalı ön libero Andre, Manchester United'da top koşturan Uruguaylı ön libero Manuel Ugarte, Rennesli 8 numara Djaoui Cisse ve Lorientlı Arthur Avom'u gündemine aldığı, oyuncular ve kulüpleriyle görüşmelerin başladığı öğrenildi. Wolverhampton'da bu sezon 19 maçta forma giyen 24 yaşındaki Andre'nin İngiliz ekibiyle 2029 yılına kadar kontratı var. Manchester United'ın 24 yaşındaki yıldızı Uguarte de 12 maçta oynadı. Kontratı ise 2029 yılında bitecek. Rennes forması giyen ve son 1 yıl içinde yakaladığı çıkışla piyasa değeri 15 milyon euroyu bulan 21 yaşındaki Djaoui Cisse 15 maçta süre aldı ve Fransız ekibiyle 2030 kadar sözleşmesi var. Lorient'da 16 maçta 1 gol, 3 asiste imza atan Avom ise sezon sonunda boşa çıkacak.

