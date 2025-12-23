PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Deneyimli teknik adam taraftarı için kazanmak istiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü’nün“ Ligde yarışın dışında kalarak taraftırımızı üzdük. Bu maçı onlar için kazanarak kendimizi affettirmeliyiz” dediği öğrenildi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Aralık 2025
Deneyimli teknik adam taraftarı için kazanmak istiyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında bugün saat 20.30'da Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın dev maçtan önce oyuncularla bir toplantı yaptığı öğrenildi. Derbinin önemine dikkat çeken tecrübeli hocanın, "Zorlu bir maça çıkacağız. Sizden iyi bir bir mücadele ve istekli bir oyun bekliyorum. Ligde şampiyonluk yarışının dışında kalarak taraftarımızı üzdük. Onlar için kazanıp kendimizi affettirmeliyiz" dediği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının,"Sizlere güveniyorum. Kazanıp ligdeki maçın rövanşını da alacağınıza inanıyorum" sözleriyle oyuncularını motive ettiği öğrenildi.

UDUOKHAI MAINZ'IN RADARINDA

Devre arasında takımdan ayrılması beklenen Felix Uduokhai ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bundesliga ekiplerinden Mainz'ın 28 yaşındaki Alman savunma oyuncusu için Beşiktaş'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı, görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

YALÇIN KADROYU BOZMAYACAK

Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Rizespor'un maçındaki 11'i Fenerbahçe derbisinde de sahaya sürmeyi hazırlandığı öğrenildi. Deneyimli hocanın Cerny ve Rashica'yı kanatlarda Orkun'u da 10 numarada görevlendirmesi bekleniyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Erken emeklilikte kritik tarih yaklaşıyor! TAKVİM oranları tek tek hesapladı: İşte detaylar...
Halep’te Suriye ordusu ile terör örgütü SDG arasında çatışma çıktı
Vakıf Katılım
Son dakika! Uyuşturucu soruşturması: Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı
Trafik sigortasında sistem yenileniyor: Hasarsız sürücüye ödül hasarlıya zam kapıda!
Konser yolsuzluğu CHP’de moda oldu! Tutuklanan eski belediye başkanı Tunç Soyer’in yeğeni esnaftan toplanan bağışlara çöktü!
D&R
Aidat kabusu sona eriyor: Fahiş zamlar meclis freniyle durdurulacak! Yaptırım geliyor
Savunmada tam bağımsızlığın kilometre taşları döşendi! Yüzde 80’e çıkan yerli ürünleri TAKVİM tek tek inceledi...
Üniversiteli öğrencilere af yolu açıldı! Yeni kanun teklifi ile birlikte başkası adına tez yazanlara verilen cezalar değişiyor...
Tuğyan sevgilisini silahla böyle tehdit etmiş! Güllü’nün ölümünde flaş gelişme: 4 kişi ifade verecek
Uyuşturucu ve fuhuş çetesinin Kütüphanesine baskın! Umut Evirgen ve Yaşar Koz gözaltına alındı
AK Parti MKYK’dan net mesaj: PKK tüm yapılarıyla feshedilmeli
Başkentte yıkım! Gençlerbirliği - Trabzonspor: 4-3 | MAÇ SONUCU
Kasyun Dağı’ndan Şam’ı seyir keyfi! Dışişleri Bakanı Fidan Suriyeli mevkidaşıyla bir araya geldi
FETÖ-Epsteinvari narko-casusluk ağı! Cebeci, Kenan Tekdağ’ın talimatıyla kimleri kayda aldı? Kaset skandalı ve Epözdemir’in CIA-MOSSAD bağı
Son dakika: Libya tezkeresi iki yıl uzatıldı: TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi
Ankara ve Şam’dan SDG’ye 10 Mart uyarısı: Siyonistle iş birliğini bırak entegrasyonu tamamla
Galatasaray’a geleceğin yıldızı! Transferde sürpriz operasyon
1 Ocak’ta Gazze için vicdan buluşması! Bilal Erdoğan’dan Galata çağrısı: Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’den destek