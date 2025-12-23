Deneyimli teknik adam taraftarı için kazanmak istiyor

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında bugün saat 20.30'da Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın dev maçtan önce oyuncularla bir toplantı yaptığı öğrenildi. Derbinin önemine dikkat çeken tecrübeli hocanın, "Zorlu bir maça çıkacağız. Sizden iyi bir bir mücadele ve istekli bir oyun bekliyorum. Ligde şampiyonluk yarışının dışında kalarak taraftarımızı üzdük. Onlar için kazanıp kendimizi affettirmeliyiz" dediği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının,"Sizlere güveniyorum. Kazanıp ligdeki maçın rövanşını da alacağınıza inanıyorum" sözleriyle oyuncularını motive ettiği öğrenildi.

UDUOKHAI MAINZ'IN RADARINDA

Devre arasında takımdan ayrılması beklenen Felix Uduokhai ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bundesliga ekiplerinden Mainz'ın 28 yaşındaki Alman savunma oyuncusu için Beşiktaş'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı, görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

YALÇIN KADROYU BOZMAYACAK

Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Rizespor'un maçındaki 11'i Fenerbahçe derbisinde de sahaya sürmeyi hazırlandığı öğrenildi. Deneyimli hocanın Cerny ve Rashica'yı kanatlarda Orkun'u da 10 numarada görevlendirmesi bekleniyor.