Çakmak atan taraftara hapis istemi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar M.G hakkında 6222 sayılı yasanın 17. maddesinde düzenlenen Taşkınlık Yapma Suçu delaletiyle Türk Ceza Kanunu 86/2-1 ve 86/3 E maddesi uyarınca silahla kasten yaralama suçu bakımından 9 aydan 2 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis talebi ile iddianame düzenlendi. Ayrıca şüpheli hakkında 1 yıl spor müsabakalarından men cezası verildi.

Atılan çakmak Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet etmiş ve yüzünde morluk oluşmuştu.