PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Çakmak atan taraftara hapis istemi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar M.G hakkında 6222 sayılı yasanın 17. maddesinde düzenlenen Taşkınlık Yapma Suçu delaletiyle Türk Ceza Kanunu 86/2-1 ve 86/3 E maddesi uyarınca silahla kasten yaralama suçu bakımından 9 aydan 2 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis talebi ile iddianame düzenlendi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Aralık 2025
Çakmak atan taraftara hapis istemi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar M.G hakkında 6222 sayılı yasanın 17. maddesinde düzenlenen Taşkınlık Yapma Suçu delaletiyle Türk Ceza Kanunu 86/2-1 ve 86/3 E maddesi uyarınca silahla kasten yaralama suçu bakımından 9 aydan 2 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis talebi ile iddianame düzenlendi. Ayrıca şüpheli hakkında 1 yıl spor müsabakalarından men cezası verildi.

Brezilyalı Andre'ye 28 milyon euro değer biçiliyor. Atılan çakmak Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet etmiş ve yüzünde morluk oluşmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Erken emeklilikte kritik tarih yaklaşıyor! TAKVİM oranları tek tek hesapladı: İşte detaylar...
Halep’te Suriye ordusu ile terör örgütü SDG arasında çatışma çıktı
Vakıf Katılım
Son dakika! Uyuşturucu soruşturması: Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı
Trafik sigortasında sistem yenileniyor: Hasarsız sürücüye ödül hasarlıya zam kapıda!
Konser yolsuzluğu CHP’de moda oldu! Tutuklanan eski belediye başkanı Tunç Soyer’in yeğeni esnaftan toplanan bağışlara çöktü!
D&R
Aidat kabusu sona eriyor: Fahiş zamlar meclis freniyle durdurulacak! Yaptırım geliyor
Savunmada tam bağımsızlığın kilometre taşları döşendi! Yüzde 80’e çıkan yerli ürünleri TAKVİM tek tek inceledi...
Üniversiteli öğrencilere af yolu açıldı! Yeni kanun teklifi ile birlikte başkası adına tez yazanlara verilen cezalar değişiyor...
Tuğyan sevgilisini silahla böyle tehdit etmiş! Güllü’nün ölümünde flaş gelişme: 4 kişi ifade verecek
Uyuşturucu ve fuhuş çetesinin Kütüphanesine baskın! Umut Evirgen ve Yaşar Koz gözaltına alındı
AK Parti MKYK’dan net mesaj: PKK tüm yapılarıyla feshedilmeli
Başkentte yıkım! Gençlerbirliği - Trabzonspor: 4-3 | MAÇ SONUCU
Kasyun Dağı’ndan Şam’ı seyir keyfi! Dışişleri Bakanı Fidan Suriyeli mevkidaşıyla bir araya geldi
FETÖ-Epsteinvari narko-casusluk ağı! Cebeci, Kenan Tekdağ’ın talimatıyla kimleri kayda aldı? Kaset skandalı ve Epözdemir’in CIA-MOSSAD bağı
Son dakika: Libya tezkeresi iki yıl uzatıldı: TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi
Ankara ve Şam’dan SDG’ye 10 Mart uyarısı: Siyonistle iş birliğini bırak entegrasyonu tamamla
Galatasaray’a geleceğin yıldızı! Transferde sürpriz operasyon
1 Ocak’ta Gazze için vicdan buluşması! Bilal Erdoğan’dan Galata çağrısı: Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’den destek
Sizin İçin Seçtiklerimiz
1 Ocak’ta Gazze için vicdan buluşması! Bilal Erdoğan’dan Galata çağrısı: Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’den destek 1 Ocak'ta Gazze için vicdan buluşması! Bilal Erdoğan'dan "Galata" çağrısı: Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den destek Balıkesir’de AK Parti’nin otogar için aldığı arsa CHP tarafından satılıyor Balıkesir'de AK Parti’nin otogar için aldığı arsa CHP tarafından satılıyor Berk Atan ve Gökçe Akyıldız’dan aşk itirafı geldi! Berk Atan ve Gökçe Akyıldız’dan aşk itirafı geldi! Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Ela Rümeysa Cebeci yeniden cezaevine gönderildi Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Ela Rümeysa Cebeci yeniden cezaevine gönderildi Fenerbahçe ilk transfer bombasını Süper Lig’den patlattı! Fenerbahçe ilk transfer bombasını Süper Lig'den patlattı! Rafa Silva bardağı taşırdı! Serdal Adalı’dan yeni hamle Rafa Silva bardağı taşırdı! Serdal Adalı'dan yeni hamle