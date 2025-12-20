SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Becao için İtalya’dan üç talip

Cremonese, Verona ve Torino, Brezilyalı stoper için harekete geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Aralık 2025
Becao için İtalya’dan üç talip

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İtalya Ligi ekiplerinden Torino, Verona ve Cremonese, Rodrigo Becao için Fenerbahçe'ye nabız yoklama amaçlı şartlarını sordu. 3 kulüp de transfer şartlarının belirlenmesinin ardından harekete geçecek. 3 kulüp de oyuncunun menajerinden maaş konusunda kolaylık talep etti. Becao'nun yıllık kazancı 2.5 milyon euro civarında...
2023 yılından beri Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı stoperin sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Sarı-Lacivertliler'de 38 karşılaşmada boy gösteren Becao, 2 gol atarken 1 asist yaptı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran’ın ifadesi alınacak! | Ela Rümeysa Cebeci’ye esrar mesajı | İstanbul’a geldi
Anahtar kadınlarla şantaj ağı! Kenan Tekdağ Ela Rümeysa Cebeci’yi nasıl kullandı? Tanıktan Mehmet Akif Ersoy iddiası
CHP’li belediyeden 480 milyonluk logo israfı
Denizde güç gösterisi: Bir günde 6 stratejik adım
Milyonları ilgilendiren torba yasa yürürlükte: Emeklilik hesapları değişiyor
AK Parti’nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis’e sunuldu! 4 madde tek hedef: Müzakere değil tasfiye!
Park etmek lüks oldu: İSPARK’a zam yağmuru
Kasım Garipoğlu’nun evinden neler çıktı neler... Şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltında!
İzmit’te insansız hava aracı düştü! Ekipler inceleme başlattı | Hangi ülkeye ait?
Gram altın 2026’da ne kadar olacak? İslam Memiş tahminini açıkladı | 5 haneli rakam uyarısı...
Uyuşturucu ticareti ve fuhşa teşvik operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı: Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı
1 Ocak’ta Filistin için Galata Köprüsü’ne! Bilal Erdoğan’dan çağrı: Duyarlılığımızı canlı tutmamız gerekiyor
ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer için istenen ceza belli oldu! Kripto baronunu yapay zeka ele verdi
Netanyahu Trump’a 4 seçenek sundu: İran saldırısının perde arkası! Medyayı nasıl yönlendirdiler?
Güllü’nün kızının İstanbul’a gidiş görüntüleri ortaya çıktı! Yurt dışına mı kaçıyordu?
Epstein sapkınlığı kan donduran lolita mesajlarında: Kızların fiyatları da yazıyor
Asgari ücret zammında üçüncü toplantı ne zaman? Yüzde 14’lük enflasyon farkı masada: İşte zam senaryoları
Berat Albayrak’ın hamlesi yabancı tekele son verdi Türkiye Sigorta rekor üstüne rekor kırdı!
Tedesco’dan Oosterwolde raporu!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Bahis uyarısı: Geleceğimizi tehdit ediyor | Hesaplara hemen el konulabilecek