Becao için İtalya’dan üç talip

İtalya Ligi ekiplerinden Torino, Verona ve Cremonese, Rodrigo Becao için Fenerbahçe'ye nabız yoklama amaçlı şartlarını sordu. 3 kulüp de transfer şartlarının belirlenmesinin ardından harekete geçecek. 3 kulüp de oyuncunun menajerinden maaş konusunda kolaylık talep etti. Becao'nun yıllık kazancı 2.5 milyon euro civarında...

2023 yılından beri Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı stoperin sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Sarı-Lacivertliler'de 38 karşılaşmada boy gösteren Becao, 2 gol atarken 1 asist yaptı