En Nesyri’den şok rest: Feneri gözden çıkardı! Faslı golcü Afrika uluslar Kupası’ndan sonra Fener’e dönmek istemiyor

Sarı-Lacivertliler’in 28 yaşındaki forvetinin menajerine, “Afrika Kupası bitmeden bana kulüp bul. Artık Fenerbahçe’de oynamak istemiyorum” dediği öğrenildi.

Giriş Tarihi :18 Aralık 2025
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Afrika Uluslar Kupası için milli takıma giden yıldız golcünün menajeriyle bir görüşme yaptığı ve takımdan ayrılmak istediğini söylediği öğrenildi. Nesyri'nin "Afrika Kupası bitmeden bana kulüp bul. Artık Fenerbahçe'de oynamak istemiyorum" dediği öğrenildi. Sarı-Lacivertli formayla bu sezon 25 maçı çıkan deneyimli golcü 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Körfez ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği En Nesyri ile ilgili devre arasında yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu da gelen bilgiler arasında. Tecrübeli forvetin Fenerbahçe ile olan kontratı 2028'de sona erecek.


İNGİLİZLER PEŞİNDE

Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Jayden Oosterwolde'nin birkaç Premier Lig ekibi tarafından takip edildiği öğrenildi. 24 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temasa geçen takımların ocak ayında Fenerbahçe'ye teklif yapabilecekleri öğrenildi.


TALİSCA'YA YENİ KONTRAT

Fenerbahçe'de son haftalardaki skorer performansıyla dikkatleri çeken Anderson Talisca'nın Sarı-Lacivertliler ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek. Domenico Tedesco'nun performansından memnun olduğu 31 yaşındaki Sambacı'ya yönetimin ilerleyen günlerde yıllığı 5 milyon euro'dan 2 yıllık kontrat teklif edeceği öğrenildi.

