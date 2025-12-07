Beşiktaş’ta ara transfer atağı! Nicolas Raskin için Rangers’a devre arası teklifi yolda!

Ara transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'taki transfer çalışmaları da hız kazandı. Siyah-Beyazlılar'ın daha önce de gündemine gelen Nicolas Raskin'i kadrosuna katmak için yeniden harekete geçtiği öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmeyi 24 yaşındaki Belçikalı orta saha için devre arasında Rangers'a teklif yapılacağı da gelen haberler arasında. 8 numara pozisyonunda görev alan 24 yaşındaki futbolcunun İskoç ekibiyle 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor. Bu sezon Rangers formasıyla 25 maça çıkan Belçikalı orta saha 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.



HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Gaziantep FK'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını dün Sergen Yalçın yönetiminde yaptığı idmanla sürdürdü.