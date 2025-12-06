18 yıllık seri sona erdi!

NBA 'de Los Angeles Lakers, deplasmanda Toronto Raptors'ı Rui Hachimura'nın son saniyede attığı üçlükle 123-120 mağlup etti. Lakers'da Austin Reaves 44 sayı ve 10 asistle double- double yaparken, Deandre Ayton 17, Jake LaRavia ise 14 sayıyla oynadı. LeBron James, maçı kazandıran basketi atan Rui Hachimura'ya asisti yapan isim olurken, 1297 maç sonra ilk defa bir karşılaşmada çift haneli sayıya ulaşamadı. LeBron, karşılaşmayı 8 sayı, 11 asist ve 6 ribauntla tamamladı. Kral en son 5 Ocak 2007'de çift haneye ulaşamamıştı.

