Alperen tarih yazdı: 23 yaşındaki milli yıldızımız NBA’de 5000 sayı barajını aştı

Milli yıldızımız Alperen Şengün, NBA’de 5000 sayı, 2500 ribaund ve 1000 asist barajına en genç yaşta ulaşan isimler arasında. Listede Giannis Antetokounmpo ve LeBron James var.

Giriş Tarihi :05 Aralık 2025
NBA'de 5000 sayı, 2500 ribaund ve 1000 asist barajına en genç yaşta ulaşan isimler arasında Giannis Antetokounmpo ve LeBron James gibi 2 süper yıldızın yanına artık bir Türk basketbolcunun da adı yazıldı: Milli gurumuz Alperen Şengün. Henüz 23 yaşında bu elit istatistik eşiğini aşarak NBA tarihine geçen Şengün, ligdeki yükselişini büyük bir kilometre taşıyla taçlandırdı. Houston Rockets'ın Toyota Center'da Sacramento Kings'i 121- 95 mağlup ettiği karşılaşmada sahne yine Alperen'indi. Milli yıldız, 28 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle "double-double" yaparak hem takımının en skorer ismi oldu hem de kariyerinin 5000. sayısına ulaştı. Bu performansıyla tarihi listeye giren Şengün, böylece Giannis ve LeBron'un yer aldığı seçkin grubun en genç üyelerinden biri olmayı başardı. Rockets'ta Kevin Durant de 24 sayı ve 8 asistle etkili bir oyun sergilerken, takımın galibiyetinde önemli pay sahibi oldu. Ancak gecenin gerçek yıldızı, dominant performansıyla Alperen Şengün'dü.


NBA tarihinin en özel isimlerinin arasına yazılan bu başarı, milli gurumuz Alperen Şengün'ün başarılı kariyerinde yeni bir dönüm noktası olarak kayda geçmiş oldu.

