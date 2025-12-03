Beşiktaş U-19 Takımı Kavlak’la yollar ayrıldı

Beşiktaş, U-19 Takımı Teknik Sorumlusu Veli Kavlak ile yolların ayrıldığını açıkladı. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2024-

25 sezonundan bu yana U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu görevinde bulunan Veli Kavlak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Veli Kavlak'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.



48 MAÇTA GÖREV ALDI

Beşiktaş U19 Takımı'nı 5 Temmuz 2024'ten beri çalıştırmaya başlayan 37 yaşındaki Veli Kavlak Siyah-Beyazlılar ile çıktığı 48 maçta 1.88 puan ortalaması yakaladı.