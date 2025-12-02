TTF ile İş Bankası arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Türkiye Tenis Federasyonu ile İş Bankası arasında iş birliği anlaşması imzalandı. TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, "Türkiye'de ilk kez hem tabana yayılmayı hem rekabeti hem de eğitimi aynı potada birleştiren 3 sac ayağına oturmuş entegre bir tenis yapılanması ortaya çıkıyor. İş Bankası ile yaptığımız bu iş birliği, bu ekosistemin en güçlü destekçisi olacak. Attığımız bu adım sadece bugünün değil, geleceğin adımıdır. Tenisi herkes için ulaşılabilir kılma hedefimizde bizimle yürüyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

