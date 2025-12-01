12 Dev Adam İsviçre’de fark attı!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında İsviçre'ye konuk oldu. Fribourg kentindeki Saint-Leonard Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi millilerimiz 85- 60 kazandı. 12 Dev Adam, Dünya Kupası yolunda sahasında çıktığı ilk mücadelede Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, İsviçre'ye de üstünlük kurarak grupta 2'de 2 yaptı. İsviçre ise C Grubu'ndaki ilk maçında ilk yarısını 57-34 önde tamamlamasına karşın Sırbistan'a deplasmanda 90-86 mağlup olmuştu. Yiğitcan Saybir, 19 sayı ile galibiyetin mimarlarındandı.



HALKIMIZIN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Başantrenörümüz Ergin Ataman, galibiyet sonrası "Türk vatandaşlarımızın desteğinden dolayı çok gururluyuz. Türk halkının ülke sevgisini bugün bir kez daha bize gösterdiler" ifadelerini kullandı.