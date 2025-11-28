Başkan kaya: cenk tosun ve emre mor transfer gündemimizde

Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, yarın gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek kongre sürecine ve kulübün gelecek planlamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TRANSFER SÖZLERI

Kaya, yeni yönetim yapılanmasına dair hedeflerini paylaşırken devre arası transfer dönemine yönelik dikkat çeken bilgiler de verdi. Başkan Kaya, Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve Emre Mor'un yanı sıra Galatasaray'dan bir oyuncu ile temas halinde olduklarını belirtti. Transfer çalışmalarının yalnızca yerli oyuncularla sınırlı olmadığını vurgulayan Kaya "Yabancı birkaç oyuncu da gündemimizde. Devre arası için güçlü ve nokta atışı transferler planlıyoruz" ifadelerini kullandı.



TOPLANTI YAPTIK

Kaya, kulübün mali yapısının güçlendirilmesi konusunda da önemli adımlar attıklarını söyledi. Seçim öncesi yeni yönetimde yer alacak isimlerle gerçekleştirilen toplantıya değinen Başkan Kaya, "Yeni ve devam edeceğimiz eski arkadaşlarımızla bir yemek organize edip toplantı yaptık.

Bu toplantıda da yaklaşık 400 milyon liraya yakın bir bedeli, yeni ve eski arkadaşlarımızın katkılarıyla almış bulunuyoruz" dedi.

