PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Başkan kaya: cenk tosun ve emre mor transfer gündemimizde

Kırmızı-Siyahlılar’ın Başkanı Mehmet Kaya, kongre öncesi Fenerbahçe’den Cenk Tosun ve Emre Mor’la görüştüklerini açıklayarak transfer gündemini hareketlendirdi. Kaya ayırca “Galatasaray’dan bir oyuncu ile temas halindeyiz” diye konuştu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Kasım 2025
Başkan kaya: cenk tosun ve emre mor transfer gündemimizde

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, yarın gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek kongre sürecine ve kulübün gelecek planlamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TRANSFER SÖZLERI
Kaya, yeni yönetim yapılanmasına dair hedeflerini paylaşırken devre arası transfer dönemine yönelik dikkat çeken bilgiler de verdi. Başkan Kaya, Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve Emre Mor'un yanı sıra Galatasaray'dan bir oyuncu ile temas halinde olduklarını belirtti. Transfer çalışmalarının yalnızca yerli oyuncularla sınırlı olmadığını vurgulayan Kaya "Yabancı birkaç oyuncu da gündemimizde. Devre arası için güçlü ve nokta atışı transferler planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

TOPLANTI YAPTIK
Kaya, kulübün mali yapısının güçlendirilmesi konusunda da önemli adımlar attıklarını söyledi. Seçim öncesi yeni yönetimde yer alacak isimlerle gerçekleştirilen toplantıya değinen Başkan Kaya, "Yeni ve devam edeceğimiz eski arkadaşlarımızla bir yemek organize edip toplantı yaptık.
Bu toplantıda da yaklaşık 400 milyon liraya yakın bir bedeli, yeni ve eski arkadaşlarımızın katkılarıyla almış bulunuyoruz" dedi.
Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, ara transfer dönemine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Kaya Fenerbahçeli futbolcularla görüşme halinde olduklarını basın toplantısında dile getirdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan’dan Millilere destek: Maçı tribünde izledi soyunma odasını ziyaret etti! Cedi toparladın mı?
Özgür Özel’in gizli teklif iddiasına AK Parti’den tepki: Yalan... İşi magazinleştirmesin!
Trendyol
Başkan Erdoğan’dan Papa 14. Leo ile ortak basın toplantısında Gazze çağrısı
Kanarya’ya Macar duvarı! Fenerbahçe - Ferencvaros: 1-1 | MAÇ SONUCU
Papa 14. Leo’ya Külliye’de özel ilahi dinletisi! Başkan Erdoğan ile bir araya geldi
İdefix
Trabzonspor’dan Coca Cola’ya Filistin tokadı! Soykırıma sponsor olmadılar
ABD’de siyonist zirve: Mike Walz ana konuşmacı olacak! 1 milyon Yahudi planı, soykırıma övgü
19 yıllık öğretmen Hikmet Akçay cinayeti aydınlatıldı! Cesedi bavula koyup yakmışlar
Kim Milyoner Olmak İster’de Gençliğe Hitabe sorusu yarışmacıyı köşeye sıkıştırdı
Türk telekom
Papa 14. Leo’dan Başkan Erdoğan’la basın toplantısında Türkiye vurgusu
Galatasaray transfer ateşini yaktı! Brezilyalı yıldız yolda
11. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu: Suç işlemenin önlenmesini hedefliyoruz
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR’lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Özgür Özel’den Bay Kemal, Ekrem’in üzerine beton döküyor çıkışı! Yolsuzluk itirafı: Geçmişte kanıt sayılabilecek iddialar oldu
Türkiye Ukrayna’ya asker gönderecek mi? MSB’den açıklama geldi
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
Yaş aldıkça gençleşmiş: 78 yaşındaki Güven Hokna’nın son hali olay!
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Kuruluş Orhan’ın Balaban’ı İbrahim Cem Tek kimdir? İbrahim Cem Tek kaç yaşında, nereli? Kuruluş Orhan'ın Balaban'ı İbrahim Cem Tek kimdir? İbrahim Cem Tek kaç yaşında, nereli? Türkiye Ukrayna’ya asker gönderecek mi? MSB’den açıklama geldi Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi Özgür Özel’in gizli teklif iddiasına AK Parti’den tepki: Yalan... İşi magazinleştirmesin! Özgür Özel'in "gizli teklif" iddiasına AK Parti'den tepki: Yalan... İşi magazinleştirmesin! Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesajı… Mazlum Abdi’nin bahanesi kalmadı! Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesajı… Mazlum Abdi’nin bahanesi kalmadı! Firari Cem Uzan Fransa’dan Türkiye’ye karşı açtığı 20 davayı kaybetti! Hesaplarına ve hisselerine el konuldu Firari Cem Uzan Fransa’dan Türkiye’ye karşı açtığı 20 davayı kaybetti! Hesaplarına ve hisselerine el konuldu Büyükçekmece’deki cinayetlerin katili Avcılar’da yakalandı: Yakında ünlü olacağım Büyükçekmece'deki cinayetlerin katili Avcılar'da yakalandı: "Yakında ünlü olacağım"