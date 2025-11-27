NBA Kupası’nda Lakers derbide Clippers’ı 135-118 yendi!

PODCAST CANLI YAYIN
NBA Kupası’nda Los Angeles Lakers evinde derbide Los Angeles Clippers’ı 135-118’lik skorla mağlup etti. Kupada 3’te 3 yaparak gruptan çıkan Lakers’ta Luka Doncic 43 sayı, 13 asistle double double yaparken, Austin Reaves 31 sayı ve LeBron James de 25 sayıyla eşlik etti

27 Kasım 2025
NBA Kupası'nda Los Angeles Lakers evinde derbide Los Angeles Clippers'ı 135-118'lik skorla mağlup etti. Kupada 3'te 3 yaparak gruptan çıkan Lakers'ta Luka Doncic 43 sayı, 13 asistle double double yaparken, Austin Reaves 31 sayı ve LeBron James de 25 sayıyla eşlik etti. NBA Kupası'nda ilk yenilgisini alan Clippers'ta ise James Harden 29 sayı, 9 asist ve Kawhi Leonard ile Kris Dunn da 19'ar sayıyla mücadele etti. Günün diğer maçlarında Washington Wizards, Atlanta Hawks'ı 132-113 mağlup ederken, Orlanda Magic de Philadelphia 76ers'ı 144-103'lük skorla geçti.

