Kastamonuspor’dan gol şov! Altınordu’yu 7-1 ile geçti

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Kastamonuspor, sahasında ağırladığı Altınordu’yu 7-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7 ve 23. dakikalarda Hasan Ayaroğlu, 14, 26 ve 82. dakikalarda İbrahim Halil Talay, 62’de Kazım ve 68. dakikada Emir kaydetti. Elazığspor da deplasmanda karşılaştığı Beykoz Anadolu’yu 7-0 mağlup etti. Diğer sonuçlar: Sincan Bld- Ankaragücü: 2-1, İnegölsporİskenderun: 1-0, Buca 1928- Adana: 2-1, Kepezspor-24 Erzincan: 1-3, Muğla-Beyoğlu: 1-0, Karaman-Karacabey: 1-1, Şanlıurfa-Batman: 0-2.

27 Kasım 2025
