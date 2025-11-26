Galatasaray Devler Ligi’nde Union Saint Gilloise’ya yenildi! İlk 24 yolunda büyük fırsatı kaçırdı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında evinde Union Saint Gilloise'ya 1-0 mağlup oldu. 11. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 27. dakikada Sara'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutta meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. 40. dakikada Ait El Hadj'ın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Sykes'ın kafa vuruşunda, top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. İlk yarı 0-0 sona erdi. 57'de konuk takım öne geçti. Zorgane'nın kale sahasına çevirdiği topu David tek vuruşla ağlara yolladı: 0-1. 76'da Sara'nın'nın kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi. 77'de kale sahası içinde topu önünde bulan Sanchez meşin yuvarlağı auta gönderdi. 90+2'de kullanılan serbest vuruşta Davinson'un kafa vuruşu auta gitti ve mücadele 0-1 sona erdi.



KIRMIZIYI GÖRMEDİ GOLÜ ATTI



Maçın 36. dakikasında Davinson Sanchez'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gören Promise David maçın 52. dakikasında bir pozisyonda topu kontrol eden Uğurcan Çakır'ın ayağına bastı. Galatasaraylı oyuncular 2. sarı kart için yoğun itirazda bulunsa da oyun devam etti ve David bu pozisyondan 5 dakika sonra takımını öne geçiren golü attı.



BELÇİKA TAKIMLARI ASLAN'A TERS GELİYOR



Daha önce Avrupa Kupaları'nda Belçika takımları ile 8 kez karşılaşan Galatasaray söz konusu karşılaşmalarda 4 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı. Cimbom bu kötü seriye dün de son veremedi ve 9. maçında 5. yenilgisini yaşadı.



Sahaya kaptan olarak çıkan Arjantinli golcü Mauro Icardi etkisiz görüntüsüyle Victor Osimhen'i arattı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçı kazanan G.Saray'ın serisi bu yenilgiyle son buldu.