Ayşe Barım hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası

Ayşe Barım, Fotoğraflar: DHA, Takvim

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLMİŞTİ

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada, menajer Ayşe Barım'ın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Barım'ın yargılandığı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını celse arasında dosyaya sundu.

GEZİ PARKI EYLEMLERİNİN PLANLAYICILARINDAN

Mütalaada, Gezi Parkı eylemlerinin bir organizasyon dahilinde, sistemli ve planlı olarak yürütüldüğü, sanık Barım'ın da bu süreçte kitleleri peşinden sürükleme potansiyeli yüksek olan halkın sempati duyduğu oyuncular adına sosyal medyada ve sahada irade göstererek planlama, organizasyon ve yönlendirme yönünde faaliyet gösterdiği ifade edildi.

Barım'ın önceye ilişkin hiçbir iletişim kaydının bulunmadığı Gezi Parkı ana aktörleriyle, eylemlerin hazırlık ve başlangıcı sürecinde sık sık ve sistemli olarak irtibat kurduğu belirtilen mütalaada, ilk kez Gezi Parkı eylemleri sürecinde yapılan bu görüşmelerin hayatın olağan akışı içerisinde tesadüfi görüşmeler olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

Mütalaada, eylemlerin görünürde demokratik hak ve masum protesto gösterileri şeklinde lanse edilmesine rağmen, asıl amacın, yurt genelinde kaos ve kargaşa ortamı meydana getirilmesi ve bu şekilde 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmanın' amaçlandığı kaydedildi.

Barım'ın şirketine bağlı sanatçılarla sosyal medya hesapları üzerinden Gezi kalkışmasının başından itibaren gösterilerin temel olarak örgütlendiği alan olan X'te "occupyturkey "ve "DirenGeziParkı" isimli etiketleri sistemsel olarak paylaştığı aktarıldı.