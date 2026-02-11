Müge Anlı’da çarpıcı gelişmeler: 11 Şubat 2026 Atv canlı yayın izle

11 Şubat 2026 Çarşamba günü yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert"te çözüm bekleyen dosyalarda önemli gelişmeler yaşanırken, canlı yayında paylaşılan yeni bilgiler dikkat çekti. Programda ele alınan olaylardaki son durum ve öne çıkan anlar izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. İşte günün dikkat çeken başlıkları…

DİLNOZA'NIN "AŞK" İSYANI: 265 BİN LİRA İDDİASI

38 yaşındaki Özbekistanlı Dilnoza Bahromov, birlikte Özbek/Türk mutfağı konseptli bir restoran açtığı sevgilisi Mehmet tarafından 265 bin lira dolandırıldığını öne sürdü. "Mehmet'in bana borcu var, ödemesini istiyorum" diyen Bahromov'un iddialarının ardından Mehmet canlı yayına çıktı. Eski sevgililer stüdyoda yüzleşirken, tarafların açıklamaları dikkat çekti.

GAZİOSMANPAŞA'DAKİ EVDE KORKUTAN İDDİA

İstanbul Gaziosmanpaşa'dan programa ulaşan izleyiciler, 74 yaşındaki Ünzile Mangaz ve iki kızıyla ilgili çarpıcı iddialar dile getirdi. 25 yıldır aynı evde yaşadıkları belirtilen aileyle ilgili "Evde ölüme terk edilmiş bir kız var" sözleri üzerine ekipler harekete geçti. Yayında fotoğrafı paylaşılan genç kadının durumu endişe yaratırken, yetkililer adrese giderek genç kadını hastaneye kaldırdı.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Müge Anlı'nın çağrısı kısa sürede karşılık buldu. İhbar kabul edilen yayın sonrası sosyal hizmetler ve polis ekipleri söz konusu adrese giderek inceleme başlattı.

18 YILDIR KIZINI ARIYOR

Adnan Topal, 2007 doğumlu kızı Kübra'yı bulmak umuduyla programa başvurdu. Doğumunu dahi göremediği kızını 18 yıldır aradığını söyleyen baba, elindeki tek fotoğrafla yardım istedi.

MEKİYE AKYEL DOSYASINDA ŞÜPHELER

Mekiye Akyel'in kaybında cinayet ihtimali üzerinde duruluyor. Kardeşi, "Son konuşmamızda yanında eski eşi vardı"sözleriyle şüpheleri artırdı. Olayla ilgili soru işaretleri canlı yayında masaya yatırıldı.

