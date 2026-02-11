İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim | Mustafa Çiftçi göreve başladı: "Cenab-ı Allah bana kolaylıklar versin"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. Ankara'da devir teslim töreni gerçekleştirildi. Görevi devralan Çiftçi, "Cenab-ı Allah bana kolaylıklar versin." ifadelerini kullandı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanlığı görevine atandı.
- Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı ve Ankara'da devir teslim töreni gerçekleştirildi.
- Mustafa Çiftçi yaklaşık 2,5 yıldır Erzurum Valiliği görevini yürütüyordu.
- Çiftçi Erzurum'dan ayrılmadan önce valilik personeli ve il protokolüyle vedalaşarak helallik istedi.
- Görevden devreden eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya devir teslim töreninde konuşma yaptı.
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti
Ankara'da devir teslim töreni gerçekleştiriliyor. Görevde devreden Yerlikaya, "Aynı hizmet bayrağını bizden aldı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece günüz demeden yapacağına inanıyoruz." dedi.
CENAB-I ALLAH BANA KOLAYLIKLAR VERSİN
Törende açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bundan sonra ailesiyle birlikte hayırlı ömürler diliyorum. Çorum Valiliği'ne göreve başladığımda 5 yıl önce bir şey ifade etmiştim. Benim gayem bir şeyin başlangıcı varsa sonu da var. Halkın duasını hoş bir seda bırakarak buradan ayrılmak istiyorum dedim. Benim inandığım, kendime tekrar ettiğim "Ey Mülkün gerçek sahibi Allah'ım mülkü dilediğine verirsen dileğinden alırsın. Senin her şeye hakkıyla gücün yeter"diyor. Cenab-ı Allah bana kolaylıklar versin." ifadelerini kullandı.
SABAH SAATLERİNDE ERZURUM'DAN AYRILDI
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'dan duygusal anlar yaşayarak ayrıldı.
Bakan Çiftçi, Erzurum Valiliğini ziyaret ederek personelle vedalaştı, helallik istedi. Daha sonra Erzurum Havalimanı'na geçen Çiftçi, burada kendisini karşılayan il protokolüyle tek tek vedalaştı.İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni görevi için Erzurum'dan ayrıldı
Çiftçi, burada düzenlenen uğurlama töreninde, yaklaşık 2,5 yıldır sürdürdüğü Erzurum Valiliği görevinden, İçişleri Bakanlığına atanması dolayısıyla ayrıldığını söyledi.
Erzurum'da görev yaptığı ve kentte bulunduğu süre içerisinde hiç yabancılık çekmediğini dile getiren Çiftçi, "Burada kendimizi memleketimiz Konya'da gibi hissettim, kısa süre içerisinde uyum sağladım. Burada görev yaptığım süre içerisinde de elimizden geldiği kadar devralmış olduğum hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için gayret ettim ve bunda da belli bir mesafe katettiğimizi söyleyebilirim. Artık bundan sonrası saygıdeğer Dadaşların takdirindedir. Kendilerinden haklarını helal etmelerini istiyorum. Ben kendi üzerime düşen bütün hakkımı ve hukukumu bu şehrin insanlarına ve bu şehre helal ediyorum." diye konuştu.
"ANKARA'YA GİDECEĞİM VE ORADA DA BUGÜN İTİBARIYLA DEVİR TESLİMİ YAPILACAK"
Kentte güzel günlerinin geçtiğini vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti:
"İnşallah bundan sonra da Erzurum daha güzel yerlere gelir ve daha güzel hizmetler alır. Buna da canıgönülden inanıyorum. Buradan giderken fiziken ayrılıyorum ama kalbimi bırakarak ayrılıyorum. Burada güzel hizmetler yaptık. İlimizin üretimini ve istihdamını artırmak için gayretli çalışmalar sergiledik. 2. Organize Sanayi Bölgesi'ni belli bir aşamaya getirdik. Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kurduk, ardından Sera Organize Sanayi Bölgesi'ni kuracaktık ama artık nasip olmadı, buraya kadarmış. İnşallah benden sonra gelen valimiz onu devam ettirecek, hizmet bayrağını kaldığı yerden daha üst mertebelere taşımak için uğraşacak. Ben burada görev yaptığım süre zarfında bütün Erzurumlulardan memnun ve razı olarak ayrılıyorum. İnşallah Erzurum'u daha iyi yerlerde görmek ümidiyle buradan ayrılacağım, Ankara'ya gideceğim ve orada da bugün itibarıyla devir teslimi yapılacak. Dün gece itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız görevi tevdi ettiler. Bugün de saat 12.00 gibi inşallah İçişleri Bakanlığımızda devir teslimi gerçekleştirmiş olacağım."
Görev yaptığı süre içerisinde her zaman yakın ilgilerini ve desteklerini gördüğü kişilere teşekkür eden Çiftçi, sözlerini şöyle tamamladı:
"Garnizon Komutanımıza, milletvekillerimize, siyasi partilerimizin değerli il başkanlarına ve temsilcilerine, buradaki bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan çalışma arkadaşlarıma, sivil toplum örgütlerine, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sayamadığım, şu anda aklıma getiremediğim herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Ankara'da da Dadaşlara her zaman kapım ve gönlüm açık olacak. Kalbimin müstesna bir köşesinde Erzurum'un hatırasını yaşatmaya devam edeceğim. Ben sizlerden helallik diliyorum, hakkınızı helal ediniz. Bir 18 Ağustos sıcak gününde Erzurum'a gelmiştim, karlı bir Erzurum gününde, tam da Erzurum'un şanına yakışır bir havada da ayrılıyorum."
Tören mangasınca uğurlanan Bakan Çiftçi, alkışlar eşliğinde kentten ayrılırken duygusal anlar yaşadı.