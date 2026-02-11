Kuruluş Osman'ın Savcı Bey'i Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti I "Hoşçakal oyun arkadaşım"

Kanbolat Görkem Arslan sosyal medya paylaşımı / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır. Kanbolat Görkem Arslan'ın son sosyal medya paylaşımları gündeme geldi. Arslan'ın, sahneye taşıdığı "Çirkin Boksör Ruhi" adlı tiyatro oyunuyla ilgili paylaşım yaptığı görüldü. Paylaşımında "Günün birinde, seyircilerden biri bile onun adını haykırmaya cesaret edemeyecek!"notunu düştü. Son dakika: Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti!

"GELİYORUM AZ KALDI" Oyuncunun hesabından yapılan paylaşıma gelen "Bu boksör Ankara'da mı çıkacak ringe, hep harikasın kardeşim" mesajına Arslan'ın verdiği yanıt dikkat çekti. Ünlü oyuncu,"Geliyorum az kaldı birader" notunu düşerek Ankara'daki oyun için heyecanını dile getirmişti.

Işıl Yücesoy / Fotoğraf Takvim arşivden alınmıştır. Kanbolat Görkem Arslan'ın vefat haberi sanat camiasını derinden etkiledi. Arslan'ın vefatının ardından ünlü isimler baş sağlığı mesajları paylaşştı. Türk sinema, tiyatro oyuncusu ve ses sanatçısı Işıl Yücesoy, "Ah be Görkem'im. Ah be güzel kardeşim... Ne kadar erken bir veda bu. Ne anıların, ne saygın ne sevgin ne "Yer Gök Aşk" ta birlikte yaşadığımız günler unutulur. Başımız sağ olsun."şeklinde ifade etti.

Azize İpek Karapınar / Fotoğraf Takvim arşivden alınmıştır. Oyuncu Azize İpek Karapınar, "Kanbolatım… Güzel kalpli biricik oyun arkadaşım… Ellerim ne yazıyor, kalbim nasıl çarpıyor, ne kara bir gün… 'Melek kalpli Kanbom' derdim, melek oldun. Yattığın yer incinmesin…"dedi.