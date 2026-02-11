Kuruluş Osman'ın Savcı Bey'i Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti I "Hoşçakal oyun arkadaşım"
“Çemberimde Gül Oya”, “Poyraz Karayel” ve "Kuruluş Osman" dizisiyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan’dan acı haber geldi. 45 yaşındaki oyuncu, gece yarısı kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımları ise oynadığı tiyatro oyundan oldu. Ünlü isimler, baş sağlığı mesajları paylaştı.
Türk televizyon ve tiyatro dünyası Kanbolat Görkem Arslan'dan gelen acı haberle sarsıldı.
Başarılı oyuncu, gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde kalp krizi geçirdi. Eşinin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Arslan, ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Kalp krizi geçiren 45 yaşındaki oyuncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KARAKTERLERİYLE HAFIZALARDA YER ETTİ
Son olarak "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisinde rol alan Arslan, özellikle "Poyraz Karayel" dizisindeki Sefer karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanmıştı.
Kanbolat Görkem Arslan'ın son sosyal medya paylaşımları gündeme geldi. Arslan'ın, sahneye taşıdığı "Çirkin Boksör Ruhi" adlı tiyatro oyunuyla ilgili paylaşım yaptığı görüldü. Paylaşımında "Günün birinde, seyircilerden biri bile onun adını haykırmaya cesaret edemeyecek!"notunu düştü.Son dakika: Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti!
"GELİYORUM AZ KALDI"
Oyuncunun hesabından yapılan paylaşıma gelen "Bu boksör Ankara'da mı çıkacak ringe, hep harikasın kardeşim" mesajına Arslan'ın verdiği yanıt dikkat çekti. Ünlü oyuncu,"Geliyorum az kaldı birader" notunu düşerek Ankara'daki oyun için heyecanını dile getirmişti.
Kanbolat Görkem Arslan'ın vefat haberi sanat camiasını derinden etkiledi. Arslan'ın vefatının ardından ünlü isimler baş sağlığı mesajları paylaşştı.
Türk sinema, tiyatro oyuncusu ve ses sanatçısı Işıl Yücesoy, "Ah be Görkem'im. Ah be güzel kardeşim... Ne kadar erken bir veda bu. Ne anıların, ne saygın ne sevgin ne "Yer Gök Aşk" ta birlikte yaşadığımız günler unutulur. Başımız sağ olsun."şeklinde ifade etti.
Oyuncu Azize İpek Karapınar, "Kanbolatım… Güzel kalpli biricik oyun arkadaşım… Ellerim ne yazıyor, kalbim nasıl çarpıyor, ne kara bir gün… 'Melek kalpli Kanbom' derdim, melek oldun. Yattığın yer incinmesin…"dedi.
Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı, Film Yapımcısı, Senarist Mehmet Bozdağ,"Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren, geçmiş yıllarda Kuruluş Osman dizimizde Savcı Bey karakterine hayat veren Kanbolat Görkem Arslan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."sözlerini ifade etti.
Türk oyuncu, tiyatrocu ve sunucu Emel Gölgeçen "Hoşçakal oyun arkadaşım... Üzgünüm, tarifi yok. Yattığın yer incitmesin seni... Çok üzgünüm canım benim"dedi.
Türk oyuncu ve eski manken Sema Şimşek, "Şoktayım… Destan dizisinde çalışmıştık. Çok üzgünüm... Allah rahmet eylesin!" sözlerini ifade etti.
Oyuncu Feride Çetin, "Henüz 27'sindeyken... Bir aktör için 'saçmalama' zamanlarındayken yani, Mahir Çayan'ı iliklerine dek hissederek oynadı. Sete çok çalışarak gelirdi ve sesli çekimin yada karavan konforunun olmadığı o zamanlarda dahi vaktini işine odaklanarak geçirirdi. Mesleğine sadıktı, seyirciyi önemserdi. Sevenlerine sabır dilerim." dedi.
SANAT HAYATINA KONSERVATUVARDA BAŞLADI
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Kanbolat Görkem Arslan, 1998 yılından itibaren tiyatro sahnelerinde aktif olarak yer aldı. Televizyon kariyerine ise 2004 yılında "Çemberimde Gül Oya" dizisiyle adım attı.
Başarılı oyuncu; "Ezel", "Yer Gök Aşk", "Hayat Bazen Tatlıdır", "Poyraz Karayel", "Kuruluş Osman" gibi birçok sevilen yapımda rol aldı. Sinemada ise "Daire", "Yurt" ve "Teslimiyet" gibi projelerde performans sergiledi.
Sanat camiasını yasa boğan Arslan'ın vefatı sonrası meslektaşları ve sevenleri sosyal medyada taziye mesajları paylaştı. Türk televizyon dünyası, güçlü oyunculuğuyla iz bırakan bir ismi kaybetti.