Kış geri dönüyor! Meteoroloji'den 8 ile kar, sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul için kritik 48 saat

Hatay, Osmaniye ve Adana hattında kuvvetli yağışların etkili olmasının beklendiği aktarılırken, vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Türkiye'nin doğu kesimlerinde etkili olan yağışlı sistemin devam ettiğini belirten Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Şu anda özellikle Gaziantep, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta yoğun lokal yağışlar devam ediyor. Yer yer sistem hareket etse de bölgedeki yağışlar etkisini sürdürüyor. Gün içerisinde özellikle Hatay'da akşam ve gece saatlerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Bu bölgelerde sel ve su baskını riski bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Çanakkale’den Antalya’ya kadar uzanan hatta gece saatlerinden itibaren yağış başlayacak

EGE VE AKDENİZ'E YENİ YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR

Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni sistemin akşam saatlerinden itibaren Türkiye'yi etkilemeye başlayacağını belirten Adil Tek,"Orta Akdeniz'de bulunan sistem şu an İtalya üzerinde ancak akşam ve gece saatlerinden itibaren ülkemize doğru ilerleyecek. Bugün batı bölgelerde yağış yok ancak gece saatlerinden itibaren Çanakkale'den başlayıp Antalya'ya kadar uzanan hatta yağış başlayacak. Yarın ise gün boyu çok kuvvetli yağış bekleniyor." sözleriyle aktardı.

Yeni sistemle birlikte kuvvetli güneyli rüzgarların da etkili olacağına dikkat çekildi. Adil Tek,"Yüksek deniz suyu sıcaklıklarıyla birlikte yükselici akımlar oluşuyor. Bu durum hortum ve gök gürültülü sağanak riskini artırıyor." ifadelerini kullandı.

Yağış miktarının kısa sürede çok yüksek değerlere ulaşabileceği belirtilirken, "Saatlik yağışın 40-50 kilogram seviyelerine çıkması mümkün. Toplamda 100 kilogramı aşma riski bulunuyor. Bu da ciddi sel riskini beraberinde getiriyor."sözleri yer aldı.