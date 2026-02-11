Kış geri dönüyor! Meteoroloji'den 8 ile kar, sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul için kritik 48 saat
Meteoroloji hafta boyunca Türkiye genelinde yağışlı havanın etkili olacağını bildirirken Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Siirt, Van, Batman, Şırnak ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayımladı. Birçok bölgede yağmur ve sağanak, doğu kesimlerde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin'in açıklamalarına göre, İstanbul’a perşembe ve cuma günü kuvvetli yağış geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Ege Bölgesi'nde Kütahya hariç olmak üzere, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile birlikte Çanakkale, Balıkesir, Konya, Karaman, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Sivas çevresinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları beklenirken, iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riskine dikkat çekildi.
8 İL İÇİN SARI KODLU METEOROLOJİ UYARISI
Meteoroloji yetkilileri Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Siirt, Van, Batman, Şırnak ve Osmaniyeiçin sarı kodlu uyarı yayımladı. Söz konusu illerde kar yağışı ve yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
ŞUBAT ORTASINDA HEM ŞİDDETLİ YAĞIŞ HEM REKOR SICAKLIK UYARISI
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber canlı yayınında, Türkiye genelinde etkili olan ve etkisini artırması beklenen yağış sistemlerine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Güney ve Batı bölgeleri için sel, su baskını ve fırtına riskine dikkat çekilirken, hafta sonu için mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklık değerlerinin görülebileceği belirtildi.
GÜNEYDOĞU VE AKDENİZ HATTINDA KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI
Türkiye'nin doğu kesimlerinde etkili olan yağışlı sistemin devam ettiğini belirten Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Şu anda özellikle Gaziantep, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta yoğun lokal yağışlar devam ediyor. Yer yer sistem hareket etse de bölgedeki yağışlar etkisini sürdürüyor. Gün içerisinde özellikle Hatay'da akşam ve gece saatlerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Bu bölgelerde sel ve su baskını riski bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Hatay, Osmaniye ve Adana hattında kuvvetli yağışların etkili olmasının beklendiği aktarılırken, vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
EGE VE AKDENİZ'E YENİ YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR
Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni sistemin akşam saatlerinden itibaren Türkiye'yi etkilemeye başlayacağını belirten Adil Tek,"Orta Akdeniz'de bulunan sistem şu an İtalya üzerinde ancak akşam ve gece saatlerinden itibaren ülkemize doğru ilerleyecek. Bugün batı bölgelerde yağış yok ancak gece saatlerinden itibaren Çanakkale'den başlayıp Antalya'ya kadar uzanan hatta yağış başlayacak. Yarın ise gün boyu çok kuvvetli yağış bekleniyor." sözleriyle aktardı.
Yeni sistemle birlikte kuvvetli güneyli rüzgarların da etkili olacağına dikkat çekildi. Adil Tek,"Yüksek deniz suyu sıcaklıklarıyla birlikte yükselici akımlar oluşuyor. Bu durum hortum ve gök gürültülü sağanak riskini artırıyor." ifadelerini kullandı.
Yağış miktarının kısa sürede çok yüksek değerlere ulaşabileceği belirtilirken, "Saatlik yağışın 40-50 kilogram seviyelerine çıkması mümkün. Toplamda 100 kilogramı aşma riski bulunuyor. Bu da ciddi sel riskini beraberinde getiriyor."sözleri yer aldı.
YAĞIŞLAR DOĞUYA KAYACAK, YENİ SİSTEM YOLDA
Yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini ifade eden Adil Tek, "Bu sistem zamanla doğuya doğru kayacak ancak cuma günü yeni bir yağışlı sistem daha geliyor. Ege ve Akdeniz bölgeleri kuvvetli yağışların etkisinde iki gün boyunca kalacak. Vatandaşların ve yetkililerin çok dikkatli olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA HAFTA SONU 20 DERECEYİ AŞAN SICAKLIK
Hafta sonu için dikkat çeken sıcaklık artışına da değinen Adil Tek, "İstanbul'da hafta sonu sıcaklık 20 dereceyi bulacak. Güney bölgelerde sıcaklıklar daha da yüksek olacak. Balıkesir, Sakarya ve Düzce çevrelerinde 20-25 derece aralığı görülebilir."sözleriyle aktardı.
MEVSİM NORMALLERİNİN ÇOK ÜZERİNDE DEĞERLER
Şubat ayı ortasında beklenen sıcaklıkların normalin oldukça üzerinde olduğunu belirten Tek, "İstanbul için bu dönemde en düşük gece sıcaklığı 5-6 derece, en yüksek gündüz sıcaklığı ise 10-11 derece civarındadır. Beklenen değerler normallerin yaklaşık iki katı seviyesinde. Ancak bu artış kısa süreli olacak." ifadelerini kullandı.
LODOS VE FIRTINA UYARISI
Hafta sonu özellikle denizlerde fırtına riskinin artacağına dikkat çekildi. Adil Tek, "Pazar günü güneyli lodos rüzgarı kuvvetlenecek. Özellikle denizlerde fırtına görülecek. Ege genelinde fırtına beklenirken Marmara'da yer yer etkili olacak. Pazar akşam saatlerinden itibaren ise yeniden yağış bekleniyor." sözleriyle aktardı.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor. Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
KIYI EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR
Rüzgarın genel olarak güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği, Kıyı Ege'de ise 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesinin beklendiği açıklandı.
KUVVETLİ YAĞIŞ RÜZGAR VE ÇIĞ UYARISI
Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Kıyı Ege'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması istendi.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riskinin bulunduğu, bu bölgelerde yaşayanların ve seyahat edeceklerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
HAFTA BOYUNCA YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta boyunca yurdun büyük bölümünde yağışlı havanın etkili olacağını belirtti. Tekin, kuzey, iç ve batı bölgelerde ağırlıklı olarak yağmur ve sağanak görüleceğini, doğu kesimlerde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar beklendiğini ifade etti.
Bugün Ege ve Akdeniz ile birlikte Eskişehir hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor.
BAZI İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ
Çarşamba günü özellikle Ağrı, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Muş ve Tunceliçevrelerinde yağışların kuvvetli kar şeklinde olacağı bildirildi. Hatay, Adana ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak beklenirken; Batman, Siirt, Diyarbakır, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar tahmin ediliyor.
Yetkililer, ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ile kar görülen bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
PERŞEMBE GÜNÜ YAĞIŞ VE RÜZGAR ETKİSİNİ ARTIRACAK
Perşembe günü Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan dışında ülke genelinde yağış bekleniyor. Kıyı Ege, Akdeniz genelinde, Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Antalya'nın doğu kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında ise yağışların çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Ayrıca perşembe günü Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, batı kesimlerde ise yer yer çok kuvvetli eseceği öngörülüyor.
CUMA GÜNÜ YAĞIŞLAR SÜRECEK
Cuma günü Doğu Karadeniz kıyıları dışında ülke genelinde yağışların devam etmesi bekleniyor. Kuzey Ege kıyıları, Güney Ege, Akdeniz genelinde, İç Anadolu'nun batısında, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun batısında yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Güney Ege ve Akdeniz genelinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağışların görülebileceği belirtildi.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
Ankara'da bugün öğle saatlerinden sonra hafif sağanak bekleniyor. Perşembe ve cuma günleri ise yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da bugün parçalı bulutlu hava beklenirken, perşembe ve cuma günleri yağışlı hava etkili olacak.
İzmir'de bugün yağış beklenmezken, perşembe ve cuma günleri kuvvetli yağışların görüleceği öngörülüyor.
11 ŞUBAT ÇARŞAMBA METEOROLOJİ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA BÖLGESİ
Marmara genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yağmur öngörülüyor.
Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, 11 derece.
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, 10 derece.
Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, 9 derece.
Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, 13 derece.
EGE BÖLGESİ
Kütahya hariç bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, 10 derece.
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece sağanak yağışlı, 16 derece.
Manisa: Parçalı ve çok bulutlu, gece yağmurlu, 15 derece.
Muğla: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak, 13 derece.
AKDENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak beklenirken, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak, 19 derece.
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak, 18 derece.
Hatay: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak, 16 derece.
Isparta: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak, 13 derece.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Konya ve Karaman çevrelerinde yağmur, Sivas çevresinde karla karışık yağmur öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, 8 derece.
Çankırı: Parçalı ve çok bulutlu, 10 derece.
Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, 11 derece.
Sivas: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur, 6 derece.
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, 9 derece.
Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, 11 derece.
Sinop: Parçalı ve çok bulutlu, 11 derece.
Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, 9 derece.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. İç kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir. Artvin'in iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde buzlanma, don ve çığ riski bulunuyor.
Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, 12 derece.
Artvin: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yer yer kuvvetli, 9 derece.
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 10 derece.
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, 10 derece.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Batı kesimlerde yağmur ve sağanak, doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Ardahan, Hakkari, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Kuzey ve doğu kesimlerde buzlanma, don, sis ve çığ riski bulunuyor.
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar, 4 derece.
Kars: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı, 2 derece.
Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur, 12 derece.
Van: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar, 6 derece.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinde çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Batman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer kuvvetli, 14 derece.
Gaziantep: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, 12 derece.
Siirt: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer kuvvetli, 11 derece.
Şanlıurfa: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, 16 derece.