Yapay zeka da CHP'yi kurtarmadı | 2 senede kaçan kaçana: 30 belediye başkanı, 66 meclis üyesi...

Yapay zeka da CHP'yi kurtaramadı. 2024 yerel seçimlerinde adaylarını "yapay zekaya" soran partiden, 2 yıl içinde 30 belediye başkanı kaçtı! Bu süreçte CHP ile bağını koparan belediye meclisi üyesi sayısı da 66'ya ulaştı. Birçok vekil de istifayı bastı.

Sonu gelmeyen ayrılıkların en büyük gerekçesi olarak ise "genel merkez baskısı" öne çıktı. Bunun yanı sıra peş peşe gelen yolsuzluk davaları, Genel Başkan Özgür Özel'in küfürleri ve mezarda rakı partileri de kopuşları hızlandırdı.