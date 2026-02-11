Yapay zeka da CHP'yi kurtarmadı | 2 senede kaçan kaçana: 30 belediye başkanı, 66 meclis üyesi...
CHP yerel seçimlerde adaylarını yapay zekayla belirledi. Ancak yolsuzluk savunuculuğu, küfür ve baskı bitmek bilmedi. 2 yılda 30 belediye başkanı, 66 meclis üyesi ve çok sayıda milletvekili dayanamayıp istifa etti.
Yapay zeka da CHP'yi kurtaramadı. 2024 yerel seçimlerinde adaylarını "yapay zekaya" soran partiden, 2 yıl içinde 30 belediye başkanı kaçtı! Bu süreçte CHP ile bağını koparan belediye meclisi üyesi sayısı da 66'ya ulaştı. Birçok vekil de istifayı bastı.
Sonu gelmeyen ayrılıkların en büyük gerekçesi olarak ise "genel merkez baskısı" öne çıktı. Bunun yanı sıra peş peşe gelen yolsuzluk davaları, Genel Başkan Özgür Özel'in küfürleri ve mezarda rakı partileri de kopuşları hızlandırdı.
CHP'li belediyelerde sonu gelmeyen istifa zincirinin son halkası Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan oldu. Özarslan ile birlikte 7 belediye meclisi üyesi de partiden ayrıldı.
Küfürlerin ve tehditlerin havada uçuştuğu bu süreç, CHP'li belediyelerde 2 yıldır devam eden büyük krizlerin son örneği oldu. 2024 yılındaki yerel seçimlere az bir süre kala demeç veren CHP lideri Özgür Özel, "Aday belirlemede yapay zekadan da faydalandık"bilgisini paylaşmıştı.
Edinilen bilgilere göre yerel seçimlerden bu yana, toplam 30 belediye başkanı genel merkezle ters düşerek parti ile yollarını ayırdı. Bu süreçte parti ile bağlarını koparan belediye meclis üyesi sayısı ise 66'ya çıktı.
İstifalarını duyuran belediye başkanlarının bir kısmı bağımsız kalmayı tercih ederken, bir kısmı diğer partilere geçiş yaptı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel'in istifaları uzun süre konuşuldu.
"ARININ, GELİN"
Genel merkez, son olarak Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'i disipline sevk etmişti. Savunmasını yapan Göçer, partinin rüşvetçilerden ve yolsuzlardan arınması gerektiğini, CHP'nin birçok isim tarafından rant kapısı olarak kullanıldığını, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer'in hakkında bile rüşvet iddialarının bulunduğunu vurgulamıştı.
Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır da yolsuzluk ve rüşvet olaylarına tepki göstermiş, CHP'den ayrılmıştı.
YAPAY ZEKA BİLE ŞAŞIRDI
CHP, 2024 belediye seçimlerinde başkan adaylarını yapay zekadan seçti. 30 başkan gemiyi terk etti. Biz de yapay zekaya CHP'nin son durumunu sorduk. Bu görseli hazırladı.
(Murathan Yıldırım-Takvim Gazetesi)