Bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi TBMM'den yemin edecek

Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, Anayasa'nın 106. maddesi gereğince bugün TBMM Genel Kurulunda ant içecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, bugün TBMM Genel Kurulunda ant içecek.

İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, görevi Ali Yerlikaya'dan devraldı. (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

TBMM Genel Kurulunun bugünkü birleşiminde Başkan Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına Akın Gürlek'in, İçişleri Bakanlığına ise Mustafa Çiftçi'nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunacak.

Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı.

BAKANLAR YEMİN EDECEK

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, yeni kabine üyelerini yemin etmek üzere kürsüye davet edecek. Gürlek ve Çiftçi, Anayasa'nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulunda yemin ederek göreve başlayacak.

Kabinede bayrak değişimi | Adalet Bakanlığına Akın Gürlek İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi atandı | Dahiliyede hafız ekolü

