Bibi 6. kez ABD'de! Trump'la 7. görüşme: Masada İran var
Trump’ın ikinci döneminde 6. kez ABD yoluna düşen Netanyahu, çantasında nükleer krizle Washington’a iniyor. Tahran'la masaya oturan Trump'ı "saldırı" için ikna etmeye çalışan Bibi, ikinci başkanlık döneminde Trump'la 7. kez bir araya gelecek.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a gidiyor.
İKİNCİ DÖNEMDE ALTINCI ZİYARET
Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başından bu yana altıncı kez ABD'ye giden Netanyahu, İran konusunda Trump'a baskı yapmayı planlıyor.
TRUMP'A İRAN BASKISI
Netanyahu salı günü yaptığı açıklamada bugün Trump ile yapacağı görüşmede ABD'nin Tahran ile yapacağı görüşmelere odaklanacağını söyledi.
Washington yönetimi İran'a yönelik saldırı tehditlerinin ardından Tahran ile müzakere masasına oturdu. İsrail ise ABD'nin İran'ı durdurması için saldırı istiyor.