Konyaspor ile Antalyaspor golsüz berabere kaldı

KONYASPOR ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşma büyük bir heyecana sahne olurken 0-0 berabere sonuçlandı. Karşılaşmanın 38. dakikasında Konyaspor Bardhi ile gole çok yaklaştı

Giriş Tarihi :25 Kasım 2025
KONYASPOR ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşma büyük bir heyecana sahne olurken 0-0 berabere sonuçlandı. Karşılaşmanın 38. dakikasında Konyaspor Bardhi ile gole çok yaklaştı. Melih'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bardhi'nin yaptığı vuruşta kaleci Abdullah gole izin vermedi. 43'te Antalyaspor'da Storm'un vuruşunda top direkten döndü. 45+1'de Konyaspor Umut Nayir'le mutlak bir gol fırsatını kaçırdı. Devre 0-0 berabere sonuçlandı. 2. yarı ev sahibi takım baskını daha da artırırken Konyaspor kontrataklarla gol aramaya çalıştı. Ancak 2 takımın çabası sonucu değiştirmeyince karşılaşma başladığı gibi golsüz berabere sonuçlandı.

