Lewandowski uçuyor: Körfez ekipleri talip

Polonyalı yıldız golcü Robert Lewandowski'nin, Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin çıkmaza girdiği öne sürüldü. 37 yaşındaki futbolcuya 2 Suudi kulübünün yıllık 50 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

Giriş Tarihi :22 Kasım 2025
Barcelona ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Robert Lewandowski'nin geleceği belirsizliğini korurken, tecrübeli yıldız golcünün adı ara transfer döneminde Fenerbahçe ile anılmaya devam ediyor. Bu sezon Barcelona formasıyla 12 maçta 7 gol atan Polonyalı futbolcunun Katalan ekibiyle olan kontratı yaz aylarında sona erecek. 37 yaşındaki Lewandowski'nin piyasa değerinin 10 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken, kulübe yakın kaynaklar transfer yarışında Suudi Arabistan ekiplerinin devreye girdiğini aktarıyor.

Edinilen bilgilere göre; 2 Suudi kulübü, yıldız golcüye toplamda 2 yıl için 100 milyon euro'yu bulan astronomik bir teklif sundu. Tekliflerin senelik 50 milyon euro olarak yapıldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Suudi Arabistan'dan gelen bu dev teklifin Fenerbahçe'nin elini zorlaştırdığı ifade edilirken, Robert Lewandowski'nin finansal açıdan çok cazip olan Körfez seçeneğine sıcak baktığı öne sürülen başka bir detay. Transfer sürecinin, Katalan kulübünün kararının yanı sıra yıldız futbolcunun sezon sonu planlamasıyla şekilleneceği kaydediliyor.

