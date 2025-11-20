SON DAKİKA
A Milli Futbol Takımı Montella yönetiminde 25. sıraya yükseldi: Dünya Kupası’na göz kırptı

Ay-Yıldızlılar, Montella ile birlikte birçok ilki başardı... Yeni hedef yaz aylarında Amerika kıtasında olmak ve 24 yıllık Dünya Kupası hasretini sonlandırmak.

Giriş Tarihi :20 Kasım 2025
A Milli Futbol Takımı Montella yönetiminde 25. sıraya yükseldi: Dünya Kupası’na göz kırptı

A MİLLİLER, son olarak Dünya Kupası Elemeleri'nde yedek ağırlıklı bir kadroyla İspanya'ya karşı mücadele etti. Daha önce hiç gol yemeyen Boğalar'a karşı 2 gol bulan Ay-Yıldızlılar, play-offlar öncesi olumlu sinyaller verdi. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Bizim Çocuklar, müthiş bir birliktelik yaşadı. Takımdaki kolej havası, futbolcularımızın oyundan zevk alması ve bunu hissettirmesi 86 milyonunun onları yürekten alkışlamasını sağladı. Tecrübeli teknik adam Milli Takım'a çağırdığı hemen hemen her oyuncudan verim almayı başardı.

Kurduğu sistem ve oyuncularıyla olan iyi ilişkileriyle birlikte tam not aldı. Montella, Bizim Çocukları 16 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na götürmekle kalmadı, çeyrek final oynattı. Takımı Uluslar A Ligi'ne çıkardı. Şimdi yeni hedefi, 24 yıllık Dünya Kupası özlemini bitirmek. İtalyan hoca, 29 maçta, 16 galibiyet, 5 beraberlik, 8 yenilgi aldı. 53 gol attık, 41 gol yedik. Ay-Yıldızlılar, Montella ile birlikte her zorluğun altından başarıyla kalkmasını biliyor.


TÜRKLER CANIMIZI ACITTI


DÜNYA Kupası Elemeleri'nde İspanya-Türkiye maçı İspanyol basınında geniş yer buldu. Marca Gazetesi, "İkinci yarının hemen başında Salih Özcan'ın sağ ayağıyla gönderdiği füze skoru tersine çevirdi. Türklerin kutlaması büyüktü" görüşlerine yer verdi. AS Gazetesi ise, "Gösterişsiz Mutluluk" manşetini attığı -haberinde, "Türkiye'ye karşı alınan beraberlik can acıtıyor, ama bu aylar boyu yapılan iyi işi gölgelemiyor. Artık açıkça görülüyor ki 2026 Dünya Kupası için İspanya en güçlü adaylardan biri" yorumunu yaptı. El Pais ise, "Türkiye, ilk maçta gösterdiği performanstan çok daha fazlasını sergiledi" ifadelerini kullandı.


8 YIL SONRA ILK 25'TEYIZ


MİLLİ Takımımız, Kasım ayındaki başarılı sonuçların ardından Avustralya'yı geride bırakarak FIFA Sıralaması'nda 25. sıraya yükseldi. Bu, Ay- Yıldızlılarımızın 1 Haziran 2017'den, yani tam 3092 gün sonra ilk 25'e dönüşü anlamına geliyor.


ALTAY BAYINDIR'A ÖVGÜLER


İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, milli kaleci Altay Bayındır'ın performansından övgüyle bahsetti. Gazete, Altay'ın maç boyunca başarılı kurtarışlara imza attığını aktardığı haberini, "Dani Olmo ilk golden sonra Manchester United kalecisi Bayındır'a takıldı. Türk kaleci iki mükemmel şutu, ardından Fabian Ruiz'in vuruşunu harika şekilde çıkardı" cümleleriyle okurlarına duyurdu.


9'DAN YANA GÜLDÜK


MONTELLA'NIN sisteminde klasik 9 numaralara yer yok. Ancak, İspanya maçında 9 numarada forma giyen Porto'nun yıldızı Deniz Gül performansıyla göz doldurdu. 21 yaşındaki yıldız futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşarken performansıyla ilerleyen maçlar için Montella'nın fikrini değiştirebileceğinin sinyallerini verdi. 5 kez A Milli formayı giyen genç yıldız, ilk kez gol sevinci yaşadı.


ORKUN KÖKÇÜ KENDİNE GELDİ


Futbol Takımımızın İspanya ile oynadığı maçta Orkun Kökçü fırtınası esti. Son zamanlarda Beşiktaş'taki performansı sebebiyle eleştirilerin hedefinde olan milli oyuncu, istatistikleri paramparça etti. Tecrübeli oyuncu, maçı 1 asistle tamamlarken, 37'de 30 pas isabeti sağladı. 6 kez sahipsiz top kazanarak yıldızlaştı.


LIGLER ERTELENSIN


MONTELLA, "Mart ayında en iyi şekilde devam etmek istiyoruz. Kulüplerle konuşup mart ayını ligde bir maç eksik oynatıp futbolcularımızla birkaç gün fazladan çalışabilirsek çok sevinirim. Herkes bu konuda katkıda bulunursa çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.


GÖZÜMÜZ ZÜRİH'TE


Dünya Kupası play-off kuraları bugün saat 15.00'te çekilecek. Muhtemel rakiplerimiz İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda.


DÜNYA Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabının kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek. İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Merkezi'nde, saat 15.00'te düzenlenecek törende, Türkiye'nin rakibi belli olacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak. Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak. Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak. Final maçının ev sahibi ise kura çekimi ile belirlenecek. Kuraya 1. torbadan katılacak Türkiye'nin rakipleri İsveç, Romanya, K.Makedonya ve Kuzey İrlanda.

