Yıldız futbolcunun devre arasında takıma geri dönmesi bekleniyor: İrfan'a af ocakta

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci’nin durumunu ocak ayındaki hazırlık kampında değerlendirecek. İrfan’ın affedileceği de gelen bilgiler arasında

Giriş Tarihi :19 Kasım 2025
Fenerbahçe'de Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Samsunspor maçının ardından soyunma odasında yaşanan olaylardan dolayı kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'nun yönetimle İrfan Can'ın durumunu konuştuğu ve "Ocak ayındaki kampta yeniden değerlendireceğim" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgiler ise yıldız futbolcuya ocak ayında af çıkacağı yönünde. Bu sezon Fenerbahçe ile 12 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda skor katkısında bulunamadı. Güncel verilere göre 6 milyon euro değer biçilen İrfan Can'ın Fenerbahçe ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.

