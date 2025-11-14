Fenerbahçe Quinten Timber için Avrupa devleriyle yarışa girdi!

AVRUPA devlerinin radarındaki Quinten Timber için Fenerbahçe'nin hamle yaptığı öğrenildi. Kanarya'nın Hollandalı futbolcunun şartlarını sorduğu bilgisi paylaşıldı. Feyenoord forması giyen Hollandalı orta saha oyuncusu için Milan, Roma, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Marsilya da devrede. Sarı-lacivertliler, bu güçlü rakiplerine rağmen 24 yaşındaki yıldızın transfer yarışına dahil oldu. Feyenoord ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Timber, kulübünün en değerli isimlerinden biri. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan başarılı futbolcu, hem savunma hem hücum yönüyle dikkat çekiyor. Timber, güçlü fiziği, teknik becerisi ve oyun görüşüyle birçok Avrupa kulübünün radarına girdi. La Liga, Premier Lig ve Bundesliga'dan talipleri bulunan Quinten Timber, profesyonel kariyerinde şimdiye kadar 280 maçta forma giyip 31 gol ve 37 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe cephesi ise oyuncunun şartlarını öğrenerek transferde fırsat kolluyor. Yönetim, Avrupa devleriyle yarışta geri adım atmamakta kararlı.



OOSTERWOLDE VE MERT HAKAN'A ŞOK



GALATASARAY ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs 2024'te oynadığı derbinin ardından yaşanan olaylara ilişkin Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet Savcısı, 5 sanığın "kemik kırılmasına veya çıkığına neden olma suretiyle kasten yaralama" suçundan 2'şer yıldan 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti



EN-NESYRİ'YE YAKIN TAKİP



En-Nesyri, Suudi kulüplerinin gözdesi oldu... Eski oyuncusunun satışından kar hakkı bulunan Sevilla'nın beklemede olduğu öne sürüldü.



2024-25 yaz transfer döneminde Youssef En-Nesyri'yi Fenerbahçe'ye gönderen Sevilla, Faslı golcünün geleceğini yakından takip ediyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Endülüs ekibinin En-Nesyri'nin sonraki satışından kar payı alma hakkı bulunuyor. Son dönemde En-Nesyri'nin, Suudi Arabistan ekiplerinin radarında olduğu ve yıldız futbolcu için 40 ila 50 milyon euro arasında teklifler gelebileceği konuşuluyor. Fenerbahçe'nin oyuncuyu bu seviyelerde bir bonservis bedeliyle satması halinde, Sevilla da bu transferden önemli bir gelir elde edecek. Haberde, Sevilla'nın sonraki satıştan elde edilecek kardan pay alma maddesi sayesinde kasasına yaklaşık 3 milyon euro koyabileceği belirtiliyor.



TEDESCO FARKI



Sarı-Lacivertliler, Tedesco yönetiminde Avrupa'nın en büyük 10 ligi arasında önde top kazanmada zirveye çıktı. Ayrıca Fenerbahçe, toplam ve isabetli şut sayısında ikinci oldu.

FENERBAHÇE, Tedesco yönetiminde Avrupa'nın en büyük 10 ligi arasında "önde top kazanmada" birinci, toplam ve isabetli şut sayısında ise ikinci sırada yer aldı. Sarı-Lacivertliler, genç teknik adamın dokunuşuyla hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında istatistiksel bir dönüşüm yaşadı. Jose Mourinho'nun ardından göreve Eylül 2025'te getirilen Tedesco, Kanarya'yı zirve yarışında güçlü yaptı. Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 21 puan toplayan Tedesco, maç başına 2.33 puan ortalaması yakaladı. Fenerbahçe, agresif ön alan baskısı, hızlı top kazanımı ve dikine pas oyunuyla dikkat çekiyor. Tedesco'nun gelişiyle takımın hücumda çeşitliliği artarken, savunma hattında da daha önde konumlanan bir yapı oluştu. Avrupa arenasında ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarla birlikte genel toplamda 2.15 puan ortalamasına ulaşmayı başardı.