Filenin Sultanları Afganistan’ı sahadan sildi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda sahaya çıktı. Filenin Sultanları 'son şampiyon' ünvanıyla çıktığı ilk maçında Afganistan'ı 25-3, 25-4 ve 25-4'lük setlerle 3-0 yendi. Sultanlar turnuvanın ikinci maçında yarın İran'la ile kozlarını paylaşacak. Milli takımımızın yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, İran ve Tacikistan'ın katılımıyla düzenlenen organizasyonda tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan finale; üçüncü ve dördüncü sırada yer alacak takımlar ise üçüncülük maçı oynamaya hak kazanacak.