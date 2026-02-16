CHP MYK'da gündem tacizden tutuklanan Hasbi Dede: Disipline sevk edildi
Bugün toplanan CHP MYK'nın önemli gündem maddelerinden biri "Hasbi Dede krizi" oldu. 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Hızlı Özet Göster
- CHP Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli mesaj gönderme suçlamasıyla tutuklandı ve görevinden uzaklaştırıldı.
- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Hasbi Dede'yi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.
- Hasbi Dede'nin belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına cinsel taciz soruşturması kapsamında tutuklanması CHP'de kriz yarattı.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin olaya ilişkin uzun süreli sessizliği parti içi muhalefetten tepki aldı.
- Bir grup CHP'li, Hasbi Dede'yi adliye önünde alkışlarla karşılayarak destek vermişti.
Bugün toplanan beklenen CHP MYK'nın en önemli gündemlerinden biri 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz soruşturması kapsamında tutuklanan Göreve Belediye Başkanı Hasbi dede oldu.
DİSİPİLİNE SEVK EDİLDİ
Dede, MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
KRİZİN ADI HASBİ
CHP'de yolsuzluk soruşturmalarıyla birlikte peş peşe gelen istifalar sonrası yeniden taciz skandalları yeniden patlak verdi. Bugün toplanan CHP MYK'de, önemli gündem maddelerinden biri de'Hasbi Dede krizi'oldu.
16 YAŞINDAKİ KIZ İĞRENÇ MESAJLAR
Giresun'un Görele ilçesinde belediye başkanlığı yapan CHP'li Hasbi Dede'nin, belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkmıştı. Skandal olay sonrası tutuklanan Dede, ardından görevinden de uzaklaştırılmıştı.
ÖZEL VE CHP YÖNETİMİNDEN TEPKİ ÇEKEN SUSKUNLUK
Son 1 haftada konuya ilişkin parti yönetimi içerisinde yapılan değerlendirmelerde Hasbi Dede'ye yönelik büyük bir öfke olduğu ve ağır ifadelerle eleştirildiği bildirildi. Buna karşın, tepki çeken olaya dair Özgür Özel ve kurmaylarının kamuoyu önündeki uzun süreli sessizliği de parti içi muhalefetin tepkisini çeken bir diğer detay oldu. Sabah'tan Murathan Yıldırım'n haberine göre, muhalif kanat, genel merkezin bu skandalı da sessiz bir şekilde ihraç mekanizmasını işleterek'halı altına süpürmeye çalıştığını' iddia ediyor.
DEDE'Yİ KAHRAMAN GİBİ SAVUNMUŞLARDI
Türkiye'yi ayağa kaldıran vahim olay, CHP'lilerin tepki çeken destek gösterilerine de sahne olmuştu.
PARTİLİLERDEN SKANDAL DESTEK
Bu süreçte Dede'yi adliye önünde alkışlarla karşılayan bir grup partili,"Başkanım biz buradayız. Dik dur eğilme, Görele seninle" şeklinde sloganlar atarak şüpheli ismi adeta kahraman gibi savunmuştu.