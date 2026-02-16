CHP MYK'da gündem tacizden tutuklanan Hasbi Dede: Disipline sevk edildi

CHP Genel Merkez



16 YAŞINDAKİ KIZ İĞRENÇ MESAJLAR



Giresun'un Görele ilçesinde belediye başkanlığı yapan CHP'li Hasbi Dede'nin, belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkmıştı. Skandal olay sonrası tutuklanan Dede, ardından görevinden de uzaklaştırılmıştı.

ÖZEL VE CHP YÖNETİMİNDEN TEPKİ ÇEKEN SUSKUNLUK

Son 1 haftada konuya ilişkin parti yönetimi içerisinde yapılan değerlendirmelerde Hasbi Dede'ye yönelik büyük bir öfke olduğu ve ağır ifadelerle eleştirildiği bildirildi. Buna karşın, tepki çeken olaya dair Özgür Özel ve kurmaylarının kamuoyu önündeki uzun süreli sessizliği de parti içi muhalefetin tepkisini çeken bir diğer detay oldu. Sabah'tan Murathan Yıldırım'n haberine göre, muhalif kanat, genel merkezin bu skandalı da sessiz bir şekilde ihraç mekanizmasını işleterek'halı altına süpürmeye çalıştığını' iddia ediyor.