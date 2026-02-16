Zonguldak'ta bir maden ocağında göçük: Mahsur kalan 3 madenciden biri kurtarıldı
Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir kömür madeni ocağında göçük meydana geldi. Bölgeye TTK Tahlisiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 3 madenciden biri yaralı olarak kurtarıldı. İki işçi için zamanla yarış sürüyor.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir kömür madeni ocağında göçük meydana geldi.
BİR MADENCİ YARALI OLARAK KURTARILDI
Mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, işçilerden birini yaralı olarak bulundukları yerden çıkardı.
Sedyeyle ambulansa taşınan işçi, hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, bölgeye gelen işçilerin yakınlarının kurtarma çalışmalarını endişeyle takip ettiği görüldü.İki işçi için zamanla yarış sürüyor.
BİR KİŞİDEN SES ALINDI
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, göçükteki bir kişiden ses alındığını bildirdi.
A Haber muhabiri Yusuf Gül'e konuşan Vali, mahsur kalan işçilerin nerede olduklarını bildiklerini ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
3 İŞÇİ MAHSUR KALDI
Gelik beldesinde özel bir şirkete bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük yaşandı. İşçilerden 3'ü göçükte mahsur kaldı.
EKİPLER BÖLGEDE
Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.