Epstein belgelerindeki isimler açıklandı: 6 sayfalık yeni liste

Acosta, AlexanderEski ABD Çalışma Bakanı
Adelson, Miriamİş İnsanı
Allen, WoodyYönetmen / Oyuncu
Allred, GloriaAvukat
Andrew Mountbatten-WindsorYork Dükü (Prens Andrew)
Arthur Edward Rory Guinness
Assange, JulianWikiLeaks Kurucusu
Audrey, StraussSavcı
Avakian, Stephanie
Babino, Vincent
Baldwin, AlecOyuncu
Band, Doug
Bannon, SteveStratejist
Barak, EhudEski İsrail Başbakanı
Barr, WilliamEski ABD Adalet Bakanı
Becerra, XavierABD Sağlık Bakanı
Belohlavek, Lanna
Berman, GeoffreySavcı
BeyonceMüzisyen
Bezos, JeffAmazon Kurucusu
Biden, Ashley
Biden, HunterAvukat
Biden, JillABD First Lady'si
Biden, JoeABD Başkanı
Birger, Laura
Bistricer, David
Bistricer, Marc
Black, Leonİş İnsanı
Blair, TonyEski Birleşik Krallık Başbakanı
Blanche, ToddAvukat
Blinken, AntonyABD Dışişleri Bakanı
Boies, DavidAvukat
Bolton, JohnEski Ulusal Güvenlik Danışmanı
Bondi, PamEski Florida Başsavcısı
Bongino, DanMedya Kişiliği
BonoMüzisyen
Book, LaurenFlorida Senatörü
Booker, CoryABD Senatörü
Bowdich, DavidEski FBI Direktör Yardımcısı
Boyd, Stephen E.
Bradshaw, RicŞerif
Branson, Richardİş İnsanı
Brennan, JohnEski CIA Direktörü
Brockman, JohnYayıncı
Brunel, Jean LucModel Menajeri
Buckley, Sean
Bull, GeraldMühendis
Bush Jr., George43. ABD Başkanı
Bush, George W.43. ABD Başkanı
Bush, JebEski Florida Valisi
Byrne, Patrickİş İnsanı
Calk, StephenBankacı
Capone, Russell
Carlson, TuckerGazeteci / Sunucu
Carper, TomABD Senatörü
Castro, FidelEski Küba Lideri
Cheney, DickEski ABD Başkan Yardımcısı
CherMüzisyen / Oyuncu
Chomsky, NoamDilbilimci / Filozof
Clayton, JayEski SEC Başkanı
Clinton, Bill42. ABD Başkanı
Clinton, Chelsea
Clinton, HillaryEski ABD Dışişleri Bakanı
Clooney, GeorgeOyuncu
Cobain, KurtMüzisyen
Cohen, MichaelAvukat
Colleran, Brian
Collins, LindaEski Eyalet Senatörü
Comey, JamesEski FBI Direktörü
Comey, MaureenSavcı
Conway, GeorgeAvukat
Copperfield, Davidİllüzyonist
Cosby, BillKomedyen / Oyuncu
Daza, Omar
De Niro, RobertOyuncu
Dershowitz, AlanHukuk Profesörü
Desantis, RonFlorida Valisi
Diana, Princess of WalesGaller Prensesi
Diller, Barryİş İnsanı
Donahue, PhilSunucu
Donaleski, Rebekah
Dupont, Kathleen
Economou, George
Egauger, Michael
Eisenberg, John
Elizabeth IIEski Birleşik Krallık Kraliçesi
Ellison, KeithMinnesota Başsavcısı
Emmanuel, RahmDiplomat
Epstein, JeffreyFinansçı
Erben, Germann
Feinberg, Stephenİş İnsanı
Ferguson, SarahYork Düşesi
Filip, Mark
Flynn, MichaelEski Ulusal Güvenlik Danışmanı
Foley, MarkEski Kongre Üyesi
Fortelni, Marius
Friedland, Edward
Frost, Phillipİş İnsanı
Garland, MerrickABD Adalet Bakanı
Gates, BillMicrosoft Kurucusu
Gates, MelindaFilantropist
Geithner, TimothyEski ABD Hazine Bakanı
Giuliani, RudyEski New York Belediye Başkanı
Goldman, DanKongre Üyesi
Graham, LindseyABD Senatörü
Haley, NikkiEski BM Büyükelçisi
Harris, KamalaABD Başkan Yardımcısı
Harrish, Joshuaİş İnsanı
Hatch, OrinEski ABD Senatörü
Hawk, Rony
Heiss, Howard
Higgins, Tony
Ho, Stanleyİş İnsanı
Hoffman, ReidLinkedIn Kurucusu
Holder, EricEski ABD Adalet Bakanı
Horowitz, AndreesenYatırımcı
Horowitz, MichaelMüfettiş
Hosenball, MarkGazeteci
Hoyer, StenyKongre Üyesi
Huckabee, MikeEski Arkansas Valisi
Huckabee, SarahArkansas Valisi
Hutner, Florence
Inge Rokke, Kjellİş İnsanı
Iveagh, Clare
Jackson, MichaelMüzisyen
Jagger, MickMüzisyen
Jarecki, Henryİş İnsanı
Jay ZMüzisyen / İş İnsanı
Jayapal, PramilaKongre Üyesi
Jeffries, HakeemKongre Üyesi
Johnson, HankKongre Üyesi
Jones, AlexMedya Kişiliği
Joplin, JanisMüzisyen
Kasich, JohnEski Ohio Valisi
Kendall Rowlands, John
Kennedy Jr., Robert F.Politikacı / Avukat
Kerry, JohnEski ABD Dışişleri Bakanı
Khanna, RoKongre Üyesi
Kline, Carl
Krisher, Barry
Kudlow, LarryEkonomist / Sunucu
Kushner, JaredEski Beyaz Saray Danışmanı
Kyl, JonEski ABD Senatörü
Lady Victoria HerveyModel
Lefkowitz, Jay
Lefroy, Jeremy
Leo, LeonardHukukçu
Lew, JackEski ABD Hazine Bakanı
Lewinsky, MonicaAktivist
Lieu, TedKongre Üyesi
Lofgren, ZoeKongre Üyesi
Lonergan, Jessica
Lorber, Howardİş İnsanı
Lord Robert MayBilim İnsanı
Lutnick, Howardİş İnsanı
Lynch, LorettaEski ABD Adalet Bakanı
Mace, NancyKongre Üyesi
Mandelson, PeterEski İngiliz Bakan
Mao, Coreen
Margolin, James
Markey, EdABD Senatörü
Markle, MeghanSussex Düşesi
Massie, ThomasKongre Üyesi
Maxwell, GhislaineEpstein'in kız arkadaşı
Maxwell, RobertMedya Patronu
May, TheresaEski Birleşik Krallık Başbakanı
McCain, JohnEski ABD Senatörü
McFarland, Nicole
Meadows, MarkEski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü
Menendez, RobertABD Senatörü
Milano, AlyssaOyuncu
Milikowski, Nathan
Milken, MichaelFinansçı
Mnuchin, SteveEski ABD Hazine Bakanı
Moe, Alison
Monaco, LisaABD Adalet Bakan Yardımcısı
Monroe, MarilynOyuncu
Mook, William
Moskowitz, JaredKongre Üyesi
Mueller III, Robert S.Eski FBI Direktörü
Mulvaney, MickEski Beyaz Saray Danışmanı
Murdoch, RupertMedya Patronu
Musk, Elonİş İnsanı / CEO
Nadler, JerryKongre Üyesi
Napolitano, JanetEski ABD Güvenlik Bakanı
Nassar, LarryDoktor
Netanyahu, Benjaminİsrail Başbakanı
Newsom, GavinCalifornia Valisi
Obama, Barack44. ABD Başkanı
Obama, MichelleEski ABD First Lady'si
Ocasio Cortez, AlexandriaKongre Üyesi
O'Donnell, RosieKomedyen / Sunucu
Oz, MehmetDoktor / Sunucu
Papapetru, Sophia
Parker, Daniel
Patel, KashEski Savunma Bakanlığı Yetkilisi
Paul, RonEski Kongre Üyesi
Pecorino, Joseph
Pelosi, NancyKongre Üyesi
Pence, MikeEski ABD Başkan Yardımcısı
Pestana, Diego
Phelan, John
Plaskett, StaceyKongre Üyesi
Plourde, Lee
Podesta, TonyLobici
Pomerantz, Lara
Pompeo, MikeEski ABD Dışişleri Bakanı
Pope John Paul IIEski Papa
Pope, Susan
Power, SamanthaDiplomat
Presley, ElvisMüzisyen
Presley, Lisa MarieMüzisyen
Prince Harry, Duke of SussexSussex Dükü
Prince PhilipEdinburgh Dükü
Pritzker, JBIllinois Valisi
Pritzker, Thomasİş İnsanı
Quayle, DanEski ABD Başkan Yardımcısı
Raskin, JamieKongre Üyesi
Ratcliffe, JohnEski Ulusal İstihbarat Direktörü
Ratner, BrettYönetmen
Readler, ChadHakim
Reagan, Ronald40. ABD Başkanı
Recarey, Joseph
Reiter, MichaelEski Emniyet Müdürü
Reno, JanetEski ABD Adalet Bakanı
Reynolds, Tom
Rice, SusanEski Ulusal Güvenlik Danışmanı
Richardson, BillEski New Mexico Valisi
Rod-Larsen, TerjeDiplomat
Rogers, Matthew
Rohrbach, Andrew
Romney, MittABD Senatörü
Roos, Nicolas
Rosen, JeffreyEski ABD Adalet Bakan Vekili
Rosenstein, RodEski ABD Adalet Bakan Yardımcısı
Ross, DianaMüzisyen
Rossmiller, Alexander
Roth, John
Routch, Timothy
Rove, KarlSiyasi Danışman
Rowan, Marcİş İnsanı
Rubenstein, HowardHalkla İlişkiler Uzmanı
Rubio, MarcoABD Senatörü
Ruemmler, KathyAvukat
Ryan, PaulEski Temsilciler Meclisi Başkanı
Salinger, PierreEski Beyaz Saray Basın Sekreteri
Sasse, BenEski ABD Senatörü
Scanlon, Mary GayKongre Üyesi
Scarola, John
Schenberg, Janis
Schiff, AdamKongre Üyesi
Schlaff, Martinİş İnsanı
Schumer, AmyKomedyen / Oyuncu
Schumer, ChuckABD Senatörü
Schwarzman, Stephenİş İnsanı
Scott, TimABD Senatörü
Sekulow, JayAvukat
Senatore, Adrienne
Sessions, JeffEski ABD Adalet Bakanı
Shamir, YitzhakEski İsrail Başbakanı
Shapiro, BenMedya Kişiliği
Shappert, GretchenSavcı
Shea, TimothyEski DEA Yöneticisi
Siad, Daniel
Snowden, EdwardEski İstihbarat Uzmanı
Soros, AlexFilantropist
Soros, Georgeİş İnsanı / Filantropist
Spacey, KevinOyuncu
Spitzer, EliotEski New York Valisi
Springsteen, BruceMüzisyen
Stabenow, DebbieABD Senatörü
Staley, JesBankacı
Starmer, KeirBirleşik Krallık Başbakanı
Starr, KennethHukukçu
Stoltenberg, JensEski NATO Genel Sekreteri
Stordalen, GunhildDoktor / Aktivist
Stordalen, Petterİş İnsanı
Straub, Glennİş İnsanı
Streisand, BarbaraMüzisyen / Oyuncu
Sultan Ahmed bin Sulayemİş İnsanı
Summers, LarryEski ABD Hazine Bakanı
Swalwell, EricKongre Üyesi
Sweeney Jr., WilliamEski FBI Yetkilisi
Taylor Green, MarjorieKongre Üyesi
Thatcher, MargaretEski Birleşik Krallık Başbakanı
Thiel, Peterİş İnsanı
Thomas-Jacobs, Carol
Trump, Donald45. ABD Başkanı
Trump, Ivankaİş İnsanı
Trump, MelaniaEski ABD First Lady'si
Tucker, ChrisOyuncu
Vance, JDABD Başkan Yardımcısı
Villafana, Marie
Walker, Richard
Warsh, KevinEkonomist
Wexner, AbigailHayırsever
Wexner, Lesİş İnsanı (L Brands Kurucusu)
Williams, DamianSavcı
Wolff, MichaelYazar / Gazeteci
Woodward, StanleyAvukat
Wyden, RonABD Senatörü
Yung, Mark
Zampolli, Paoloİş İnsanı
Zucker, JeffMedya Yöneticisi
Zuckerberg, MarkMeta Kurucusu / CEO